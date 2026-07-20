Adesca due ragazze promettendo un tatuaggio e le violenta in un casolare: 33enne condannato a 10 anni

Promette un tatuaggio a due amiche di 17 e 18 anni, poi le sequestra e le violenta in un casolare vicino a Milano. Condannato a 10 anni un uomo di 33 anni. Il giudice ha, inoltre, disposto una provvisionale di 25 mila euro per ciascuna delle vittime.

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Dieci anni di carcere per aver attirato con l'inganno due ragazze di 17 e 18 anni, promettendo loro un tatuaggio, per poi sequestrarle e violentarle in un casolare dell'hinterland milanese. È questa la sentenza pronunciata dal gup di Milano Cristian Mariani nei confronti di un uomo di 33 anni, giudicato con rito abbreviato. Il giudice ha, inoltre, disposto una provvisionale di 25 mila euro per ciascuna delle due vittime.

La ricostruzione della vicenda

Le due giovani si erano conosciute in una comunità per ragazze e avevano costruito un legame molto forte. La più piccola, allora diciassettenne, desiderava tatuarsi sul braccio il nome dell'amica, da poco diventata maggiorenne, come simbolo della loro amicizia. Un desiderio che, nella primavera dello scorso anno, si è però trasformato in un incubo.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, infatti, la ragazza più grande aveva conosciuto il trentatreenne nella zona di Città Studi, a Milano, dove viveva dopo aver lasciato la comunità al termine del suo percorso di recupero. L'uomo si era presentato come tatuatore e aveva assicurato di poter realizzare il tatuaggio a un prezzo accessibile. Le due avevano così deciso di fissare un appuntamento per il 25 marzo. Quel giorno, invece di accompagnarle in uno studio, l'uomo le avrebbe convinte a seguirlo fino a un casolare semiabbandonato nelle campagne vicino a Segrate. Lì le avrebbe tenute sequestrate per alcune ore e, minacciando una delle due con un coltello puntato alla gola, avrebbe abusato sessualmente delle giovani.

Determinante, secondo quanto emerso dalle indagini, l'intervento di un coinquilino dell'imputato che, resosi conto della gravità della situazione, avrebbe liberato le due ragazze, consentendo loro di mettersi in salvo. La diciottenne ha poi fornito agli investigatori il numero di telefono dell'uomo, consentendone l'identificazione. Il 33enne è stato rintracciato e arrestato in Spagna grazie a un mandato di arresto europeo ed è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore.

Nel corso del processo l'imputato ha fornito una versione dei fatti ritenuta poco credibile, anche per le numerose contraddizioni emerse. Il gup ha quindi accolto la ricostruzione dell'allora pm Maurizio Ascione, oggi alla Procura europea, pur riducendo di quattro anni la richiesta di condanna per una diversa valutazione delle aggravanti contestate. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.