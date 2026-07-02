Modello 23enne di Armani finisce in carcere per stalking e violenza sessuale

Si chiama Edoardo Pellin il modello di Armani finito in carcere per stalking, violenza sessuale e aggressioni nei confronti della ex fidanzata alla quale ha fatto vivere un incubo per mesi e l’ha costretta a cambiare città.

È un modello di Armani il 23enne arrestato per stalking, violenza sessuale e aggressioni ai danni della ex fidanzata alla quale ha fatto vivere, tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, un vero e proprio incubo. Il giovane, Edoardo Pellin, è stato fermato martedì 30 giugno dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, e condotto in carcere.

Le indagini degli agenti sono partite dalla denuncia della ragazza che arrivata al culmine delle violenze ha deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine e di chiedere aiuto. Le parole della giovane sono state supportate da testimonianze e referti medici acquisiti dagli investigatori. La sua vita e la sua routine erano state completamente stravolte. Inoltre temeva per la propria stessa vita. Grazie alla sua decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine è riuscita a porre fine a un incubo.

Come ricostruito dagli agenti nel corso degli accertamenti, il giovane, avrebbe sottoposto la ragazza a violenze fisiche, minacce, aggressioni e comportamenti persecutori, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per la paura di incontrarlo. Nell'ordinanza il gip di Milano ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi e il concreto pericolo di reiterazione del reato.