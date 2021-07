Accoltellamento nella notte a Milano: greve ferita al torace per un ragazzo Un ragazzo di 28 anni è stato trovato dai sanitari nella serata di ieri in via Ponte Seveso a Milano con una grave ferita al torace provocata da un’arma da taglio. Il 28enne è stato subito trasferito in ospedale dove è stato operato. Intanto sull’accaduto indaga la polizia: gli agenti della Questura stanno cercando di risalire all’identità dell’aggressore.

A cura di Giorgia Venturini

Una profonda ferita da arma da taglio al torace e un dito fratturato. È quello che si sono trovati davanti i soccorritori di Milano una volta che hanno raggiunto un algerino di 28 anni nella serata di ieri in via Ponte Seveso. Di quello che è successo ancora si sa poco: certo è che l'uomo è stato accoltellato nella notte. Da chi sta cercando di scoprirlo la polizia che subito dopo ha avviato le indagini per ricostruire passo per passo quanto accaduto e il movente dell'aggressione.

L'uomo non è in pericolo di vita

Intanto il 28enne è stato soccorso da medici e paramedici sul posto e poi trasferito in ospedale dove si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Subito dopo l'operazione i medici hanno giudicato la sua situazione guaribile in 15 giorni. Non sarebbe dunque in pericolo di vita. Ora gli agenti della Questura di Milano proseguiranno con l'interrogazione del 28enne: lui potrà dare la sua versione di quanto accaduto.

Un uomo 55enne accoltellato dalla moglie

Lo scorso 12 giugno un altro accoltellamento sempre a Milano quando un uomo di 55 anni è stato trovato agonizzante all'intero della sua automobile in via Amantea, all'incrocio con via Quindi Romano. Il 55enne è stato subito soccorso dai medici e paramedici del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri hanno fermato la moglie dell'uomo che presentava ferita ad una mano e gli abiti sporchi di sangue: la donna è stata portata subito in caserma per accertamenti e, poco dopo, è stata fermata dai carabinieri. Il pubblico ministero ha chiesto per la donna l'omicidio premeditato.