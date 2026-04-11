30enne morto accoltellato, gravi il padre e il fratello: l’agguato sotto casa nella notte a Induno Olona

Una rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, Enzo Ambrosino. Per le gravi ferite riportate è deceduto sul posto. Padre e fratello sono gravi. Fermati due uomini.

Foto di repertorio

Sangue nella notte a Induno Olona, comune di 10mila abitanti in provincia di Varese. Intorno alle 00.40 circa, a cavallo tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, è scoppiata una rissa in strada – in via Porro Gian Pietro, al civico 85 – degenerata in coltellate e conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone.

La vittima si chiamava Enzo Ambrosino. Secondo quanto ricostruito finora, il 30enne aveva appena raggiunto la sua abitazione quando è stato aggredito, davanti al portone della casa di corte dove viveva, da un gruppo di cinque o sei persone.

In suo soccorso sono intervenuti il padre e il fratello, anche loro residenti nello stesso stabile. Ne è nata una rissa terminata con l'omicidio di Ambrosino morto per le coltellate ricevute e il ferimento, grave, del padre e del fratello.

Al momento non sono ancora note le cause dell'aggressione.

Stando sempre alle prime informazioni riportate, due degli aggressori sarebbero già fermati e arrestati dai carabinieri, ma su questo punto si attendono conferme ufficiali.

Secondo una prima ricostruzione, il 30enne sarebbe stato colpito violentemente al busto con un coltello. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 – presenti con tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso del 118 – per lui non c'è stato nulla da fare. Per le profonde ferite riportate è morto sul posto. La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Varese e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I due feriti invece, il padre e il fratello, di 50 e 27 anni, sono gravi: sono stati trasportati d'urgenza, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano e al Sant’Anna di Como per ricevere cure specialistiche. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.