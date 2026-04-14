Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a Induno Olona, arrestati altri due uomini coinvolti nella rissa

I carabinieri hanno arrestato un 65enne e un 27enne con l’accusa di rissa aggravata a Induno Olona (Varese). I due avrebbero partecipato all’agguato nel quale è stato accoltellato a morte Enzo Ambrosino lo scorso 11 aprile.

Enzo Ambrosino (Fonte: Facebook)

Altre due persone sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato alla rissa andata in scena nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile a Induno Olona (in provincia di Varese) che ha portato alla morte di Enzo Ambrosino. Il 30enne è stato accoltellato sotto casa e per il suo omicidio è stato già fermato il 50enne Gesuino Corona. Ieri sera, lunedì 13 aprile, due uomini sono stati condotti in carcere con l'accusa di rissa aggravata: un 65enne e un 27enne. All'origine del delitto, ci sarebbe un debito di poche centinaia di euro.

Corona è stato condotto nel carcere dei Miogni con l'accusa di omicidio appena dopo essere stato dimesso dall'ospedale Niguarda, dove era stato ricoverato al termine della rissa. Assistito dall’avvocato Domenico Margariti, il 50enne ha risposto a tutte le domande della pm Marialina Contaldo e nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese Marcello Buffa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale, sarebbe stato lui a sferrare la coltellata fatale ad Ambrosino, sostenendo di averlo colpito per difendere il proprio figlio e di non aver avuto intenzione di uccidere.

Pare, infatti, che il figlio 27enne di Corona avesse contratto un debito da qualche centinaia di euro con Ambrosino, ex imbianchino che aveva iniziato a lavorare come panettiere a Como, e che tra i due ci fossero già stati altri incontri a riguardo. Intorno all'una di notte di sabato 11 aprile, Corona, il figlio e altre persone si sarebbero presentate sotto casa del 30enne, in via Porro a Induno Olona, e lo avrebbero aggredito con spranghe e coltelli. Domani, mercoledì 15 aprile, dovrebbe essere conferito l'incarico al medico legale che dovrà eseguire l'esame autoptico sulla salma della vittima.

Ieri sera, lunedì 13 aprile, altre due persone sono state arrestate, e condotte in carcere su ordinanza del gip, con l'accusa di rissa aggravata. Si tratterebbe proprio del figlio 27enne di Corona e di un 65enne. Le indagini dei carabinieri, però, continuano per accertare se altre persone sono coinvolte nella rissa.