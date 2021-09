A Lecco scontro tra una macchina e una bici: grave un ciclista di 59 anni Grave scontro tra una bici e una macchina a Lecco. Un ciclista di 59 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver riportato un trauma cranico, uno al volto e anche uno alla spalla. Ancora da accertare l’esatta dinamica dello scontro. Oggi è il secondo incidente che coinvolge una persona a bordo della sua bici. Ad Arconate un ciclista di 39 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale dopo uno scontro con un camion.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio, poco dopo le 15.30, in via privata Salvo D'Acquisto a Lecco, un ciclista di 59 anni è stato urtato da una macchina. Sul posto sono subito intervenuti i medici e i paramedici del 118, con l'automedica e un'ambulanza, che hanno poi trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Lecco. Come riporta l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il ciclista in seguito all'impatto ha riportato un trauma cranico, e un trauma al volto e alla spalla. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul luogo dello scontro anche la Polizia Stradale.

Altro incidente stradale che coinvolge un ciclista

Nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre, quello a Lecco è il secondo grave incidente che coinvolge un ciclista in Lombardia. Nel primo pomeriggio, alle 12.52, infatti all'altezza di Arconate, nel Milanese, sulla strada provinciale 24, si è verificato un altro scontro, questa volta però tra una bicicletta e un camion. Il ciclista di 39 anni ha riportato un trauma cranico e un trauma alle gambe, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese in elisoccorso. Sul posto, a quanto riferito dall'Areu, sono intervenute ambulanza e automedica della Croce Bianca di Magenta e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ancora da accertare le dinamiche esatte dello scontro. Sempre a Milano ieri un ragazzino di 12 anni è stato travolto da una macchina mentre era alla guida della sua bicicletta, riportando un grave trauma cranico. L’incidente era successo in via Asturie angolo via Suzzani, zona Bicocca, nel pomeriggio di ieri, martedì 21 settembre. Subito era scattata la macchina dei soccorsi: era stato portato d’urgenza in ospedale.