Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un’auto: è in gravi condizioni Un ragazzino di 12 anni ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è successo in via Asturie angolo via Suzzani, zona Bicocca, nel pomeriggio di oggi martedì 21 settembre. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: è stato portato d’urgenza in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un ragazzino di 12 anni che questo pomeriggio ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è successo in via Asturie angolo via Suzzani, zona Bicocca, nel pomeriggio di oggi martedì 21 settembre. L'impatto è stato violento tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale d'urgenza.

Trasportato d'urgenza in ospedale

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: resta infatti ancora da capire se il ragazzino stava attraversando la strada o se era in sella alla bicicletta. Certo è che poco dopo l'impatto sul posto sono intervenuti i paramedici e medici del 118 che hanno trasportato d'urgenza il 12enne alla clinica De Marchi a Milano. Qui è stato sottoposto a diversi accertamenti dal momento che l'impatto sull'asfalto è stato violento: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Nelle prossime ore le indagini chiariranno tutti i particolari di quanto accaduto al 12enne.

In codice rosso in ospedale una donna

Nello stesso giorno anche una donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale: ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto lungo la Tangenziale Nord di Milano e così è andata a sbattere contro il guardrail. Stando a quanto riporta Milano Today, la donna, 64 anni, ha avuto un ictus mentre era alla guida: l'auto è andata a sbattere contro il guardrail fortunatamente non in modo violento. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici e medici del 118 che hanno cercato di stabilizzare la donna in strada prima di trasportarla d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata.