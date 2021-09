Ha un ictus mentre guida e si schianta contro il guardrail: gravissima una donna Una donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo essere stata rimasta coinvolta in un incidente in tangenziale Nord. Stando alle prime informazioni la donna ha avuto un ictus mentre viaggiava lungo la Tangenziale Nord all’altezza di Paderno Dugnano: per il malore è andata a sbattere contro il guardrail.

Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto lungo la Tangenziale Nord di Milano e così è andata a sbattere contro il guardrail. È quanto successo oggi a una donna che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

Trasportata d'urgenza in ospedale

Stando a quanto riporta Milano Today, la donna, 64 anni, ha avuto un ictus mentre era alla guida: l'auto è andata a sbattere contro il guardrail fortunatamente non in modo violento. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici e medici del 118 che hanno cercato di stabilizzare la donna in strada prima di trasportarla d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono infatti apparse fin da subito gravi non tanto per lo schianto quanto per l'ictus che aveva avuto poco prima. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: nell'incidente fortunatamente sono stati coinvolti altri veicoli. Si spera ora in un miglioramento delle sue condizioni di salute.

