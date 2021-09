Tragedia sfiorata a Milano: auto sfonda la vetrina di un negozio Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 settembre, a Milano. Un’utilitaria con a bordo un ragazzo di 30 anni è finita fuori strada in via Amoretti, sfondando la vetrina di un compro oro. Per fortuna in quel momento il negozio era chiuso e la dipendente era in pausa pranzo. Soccorso il ragazzo alla guida dell’auto: avrebbe accusato un lieve malore.

A cura di Francesco Loiacono

La foto dell’incidente (Fonte Facebook)

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 settembre, a Milano. Un'auto ha sfondato la vetrina di un negozio, che fortunatamente però in quel momento era chiuso: la ragazza che vi lavorava era infatti uscita per la pausa pranzo. L'episodio è avvenuto attorno alle 13.30 in via Amoretti, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. All'angolo con via Lessona una utilitaria con un 30enne alla guida è improvvisamente finita fuori strada, oltrepassando un'aiuola sul marciapiede e "conficcandosi" all'interno della vetrina di un compro oro, andata completamente distrutta.

Soccorso l'automobilista: avrebbe accusato un malore mentre era alla guida

Per fortuna, come scritto, in quel momento nel negozio non c'era nessuno: la dipendente era uscita per la pausa pranzo. Altrettanto fortunata la circostanza che la vettura non abbia "puntato" verso il locale immediatamente accanto al compro oro, una pizzeria-tavola calda: in quel caso si sarebbero potuti registrare diversi feriti. Alla fine invece i soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza, hanno soccorso solo il conducente dell'auto. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane automobilista abbia accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo dell'auto, finita poi nella vetrina del compro oro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi del caso e di mettere in sicurezza la zona in cui si è verificato l'incidente.