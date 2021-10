Incidente a Desio, scontro tra una macchina e un furgone: grave un passeggero dell’auto Grave incidente questa mattina poco prima delle undici e mezza a Desio. Uno scontro tra una macchina e un furgone ha coinvolto tre persone. Un 70enne è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni al Niguarda di Milano. Era un passeggero dell’auto. Trauma alla schiena per l’altra passeggera, in codice giallo al San Gerardo di Monza.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina alle 11.25 a Desio, in Brianza, in via Carlo Cattaneo, uno scontro tra un'auto e un furgone ha coinvolto tre persone. Il più grave è un 70enne, passeggero della macchina, che ha riportato un trauma toracico e al bacino, oltre a una lesione alla gamba. È stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. A comunicarlo in una nota è l'Areu (azienda regionale emergenza urgenza).

Incidente auto contro furgone: un codice rosso e due gialli

Nell'incidente ci sono anche altre due persone coinvolte, oltre al 70enne. Una è la conducente dell'auto, una donna di 40 anni, che ha riportato un trauma addominale e alla schiene ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Desio. L'altra donna è una passeggera della macchina coinvolta nello scontro, trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma toracico e un altro alla schiena. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e tre ambulanze. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

