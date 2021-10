Incidente mortale vicino Lodi: uomo perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero Un uomo di 65 anni è morto ieri pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale Emilia a San Martino in Strada, alle porte di Lodi. L’automobilista ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore: la vettura si è schiantata contro un grosso albero. Il 65enne è stato soccorso e trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, dove però è deceduto.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 5 ottobre, a San Martino in Strada, in provincia di Lodi. La vittima è un uomo di 65 anni, originario di Dovera ma di cui al momento non sono note le generalità. Stava percorrendo in auto la strada statale via Emilia quando, alle porte del capoluogo di provincia, ha perso il controllo della vettura. La sua automobile è uscita fuori strada e si è schiantata contro un grosso albero che si trovava a bordo della carreggiata.

L'uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni disperate

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.15, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Areu ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso in codice rosso: sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e anche un elicottero. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Il 65enne è stato trovato in condizioni critiche ed è stato trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, dove però è morto poco dopo il suo arrivo.

Si ipotizza un malore

Si ipotizza che l'uomo possa aver avuto un malore mentre si trovava alla guida della vettura: per questo motivo avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro l'albero, un grosso platano. L'urto contro la pianta, molto violento, potrebbe aver peggiorato ulteriormente le sue condizioni e potrebbe aver portato l'automobilista alla morte. Sulle esatte cause dell'incidente indagano adesso le forze dell'ordine intervenute, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.