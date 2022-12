A che ora chiude la metro a Milano a Capodanno 2023: gli orari di mezzi e bus il 31 e 1 gennaio Sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato: attivi anche bus notturni. Ecco tutti gli orari del trasporto pubblico milanese per la notte di Capodanno e per i festivi di gennaio.

Un Capodanno ancora di basso profilo, senza feste organizzate e grandi eventi: finita l'emergenza della pandemia, ci si mette quella del caro energia. Ma la piazza milanese del Duomo sarà comunque il centro dei festeggiamenti del 31 dicembre, il luogo dove salutare l'anno nuovo in compagnia. Si regola di conseguenza il trasporto pubblico cittadino, che in occasione dell'evento prevede alcune modifiche alla consueta tabella oraria. Tutte le modifiche si trovano sul portale di Atm: un elenco dettagliato con gli orari di tutti i mezzi (bus, tram e metro) per la notte e la giornata di Capodanno. Indicativamente, la metropolitana chiuderà poco dopo la mezzanotte (ad eccezione della M4, che per il momento resta in funzione fino alle 21).

Gli orari della metro a Milano a Capodanno 2023

Sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato. M4, come al solito, è in servizio fino alle 21.

M1, ultime partenze: Da Sesto FS per Bisceglie 00:20; Da Sesto FS per Rho 23:54; Da Sesto FS per Molino Dorino 00:13; Da Rho Fiera per Sesto FS 00:12; Da Bisceglie per Sesto FS 00:11.

Da Sesto FS per Bisceglie 00:20; Da Sesto FS per Rho 23:54; Da Sesto FS per Molino Dorino 00:13; Da Rho Fiera per Sesto FS 00:12; Da Bisceglie per Sesto FS 00:11. M2, ultime partenze: Da Assago Forum per Cologno 00:21; Da Abbiategrasso per Gobba 00:36; Da Cologno per Abbiategrasso 00:05; Da Abbiategrasso per Gessate 20:49; Da Gessate per Abbiategrasso 21:32; Da Gobba per Abbiategrasso 00:43; Da Gobba per Assago Forum 00:21. Dopo le 22 i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Da Assago Forum per Cologno 00:21; Da Abbiategrasso per Gobba 00:36; Da Cologno per Abbiategrasso 00:05; Da Abbiategrasso per Gessate 20:49; Da Gessate per Abbiategrasso 21:32; Da Gobba per Abbiategrasso 00:43; Da Gobba per Assago Forum 00:21. Dopo le 22 i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate. M3, ultime partenze : Da San Donato per Comasina 00:23; Da Comasina per San Donato 00:21.

: Da San Donato per Comasina 00:23; Da Comasina per San Donato 00:21. M4, ultime partenze : Da Dateo per Linate 21:00; Da Linate per Dateo 21:00.

: Da Dateo per Linate 21:00; Da Linate per Dateo 21:00. M5, ultime partenze: Da Bignami per San Siro 00:02; Da San Siro per Bignami 00:00.

Gli orari delle metropolitane il 1 gennaio 2023

Per quanto riguarda 1, 6 e 7 gennaio, tutte le linee seguono orario del festivo. Oltre al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio tutte le linee seguono orario del sabato. La linea M4 è invece in servizio sempre dalle 6 alle 21. Tutti gli orari sulla app di Atm.

I bus notturni in servizio a Milano a Capodanno 2023

28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio: tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.31 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il 31 dicembre le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Per quanto riguarda la rete notturna, le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti, come di consueto. Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.