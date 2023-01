Capodanno cinese a Milano 2023: orari della parata ed eventi in programma il 22 gennaio Iniziano i festeggiamenti per il Capodanno Cinese: sono in programma diversi eventi, tra i quali la parata all’Arco della Pace. Quest’anno entriamo nell’anno del Coniglio d’Acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora poche ore e poi prenderanno il via i festeggiamenti per il Capodanno Cinese: come da tradizione il 22 gennaio per le vie di Milano sono in programma diversi eventi e danze a partire dalla parata all'Arco della Pace, e non più in Via Paolo Sarpi, dove si teneva negli anni precedenti. Quest'anno entriamo nell'anno del Coniglio d'Acqua.

Quest'anno ritornano i festeggiamenti dopo tre anni di pandemia. Come da tradizione a organizzare la festa sarà il Coordinamento della associazioni cinesi a Milano.

Quando inizia la parata all'Arco della Pace per il Capodanno Cinese

La parata inizierà domani, domenica 22 gennaio 2023, intorno alle 14. Durante questo evento andrà in scena la tradizionale danza del drago e la danza del leone. Ci saranno inoltre dimostrazioni di arti marziali, le lanterne e altri spettacoli culturali.

Tutti gli eventi in programma per il Capodanno Cinese a Milano

Sempre in occasione del Capodanno Cinese, ci saranno altre iniziative al Mercato Centrale Milano e in zona Lotto. Saranno eventi dedicati sia ai grandi che ai piccini. Al Mercato Centrale già da due giorni, dal 19 gennaio, e fino al 5 febbraio va in scena una rassegna di eventi dedicati alle festività cinesi.

Saranno tutti incontri dedicati non solo al cibo tradizionale, ma anche ai bambini e alle letture. Tutto ciò che è necessario per entrare nel nuovo anno con la giusta sintonia.

Al Centro Pime, che si trova in via Monterosa al civico 81, in zona Lotto, ci sarà un workshop dedicato proprio ai bambini dai sei agli undici anni. Prendendo ispirazione dalle collezioni del Museo, i bimbi potranno scoprire le tradizioni e le usanze legate proprio al Capodanno Cinese.