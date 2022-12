Cosa fare a Milano a Capodanno 2023: gli eventi e le attrazioni il 31 dicembre Sono tantissimi gli eventi previsti per festeggiare Capodanno 2023 a Milano: mostre, serate al cinema, musica nei locali e tantissimi spettacoli teatrali. Ecco una lista degli eventi da poter partecipare per festeggiare l’anno nuovo.

A Milano a Capodanno 2023 sono in programma diversi eventi per chi vuole divertirsi e festeggiare il nuovo anno in città. Si potrà passeggiare tra i mercatini di Natale, pattinare sul ghiaccio con i bambini o ancora partecipare a concerti o spettacoli teatrali in programma. Ecco l'elenco di tutti gli eventi ai quali si potrà andare per festeggiare l'inizio del nuovo anno.

Nel capoluogo meneghino non è stato previsto alcun evento in piazza: Palazzo Marino deve infatti fare i conti con il caro bollette. Nonostante questo però, piazza Duomo sarà presidiata così da evitare il replicarsi di violenze come quelle avvenute lo scorso anno.

Spettacoli teatrali a Milano a Capodanno 2023

Lo spettacolo dello Schiaccianoci andrà in scena al Teatro Piccolo di Milano: sarà disponibile dal 28 dicembre e fino al 6 gennaio 2023. Il costo del biglietto per assistere alla magia portata in scena dalle marionette della storica compagnia Carlo Colla& Figli costa 17 euro. Al Teatro Nazionale sempre fino all'8 gennaio 2023 andrà in scena "Sister Act" con la produzione di Stage Entertainment, la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini.

Il 30 e 31 dicembre anche alla Scala di Milano ci sarà lo Schiaccianoci di Nureyev alla Scala. All'EcoTeatro alle 22.30 andrà in scena lo spettacolo Romeo e Giulietta. Si passerà dal canto classico a quello moderno e proprio dallo stile della Scala di Milano a quello di Brodway. Al Teatro Carcano Milano ci sarà la Compagnia de Circo "eia" – Barcellona: acrobati, equilibristi e tanti altri artisti allieteranno la serata degli spettatori. Subito dopo ci sarà il brindisi di mezzanotte con artisti, panettone, lenticchie e un dj set.

Prime cinematografiche da non perdere a Capodanno

Nei cinema Anteo, sabato 31 dicembre, ci sarà una ricca selezione di film. All'ultimo spettacolo si brinderà per il nuovo anno con bollicine e panettone. Ci sarà Avatar – la via dell'acqua di James Cameron, Le Otto Montagne di Felix Van Groeningen, The Fabelmans di Steven Spielberg, Triangle of Sadness di Ruben Ostlund, Living di Oliver Hermanus e Il corsetto dell'imperatrice di Marie Kreutzer, Bones and All di Luca Guadagnino e ancora Il grande giorno di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo. Alle 15 del 31 dicembre al cinema teatro Martinitt ci sarà Belle e Sebastien – Next Generation. Al cinema Arlecchino ci sarà il Clan dei Marmocchi- una rassegna di film con laboratori e attività per bambini.

Capodanno 2023 nei locali a Milano

Al Super Club si potrà festeggiare l'inizio del nuovo anno con Le Cannibale e tra centinaia di luci e led: si potrà ballare con la musica del resident dj Hiroko Hacci, Nicola Mazzetti e il dj Giale. In Porta Romana ci sarà il party Mystic Hall in via Lattuada dove si potrà festeggiare tra tarocchi e Santoni. In Porta Venezia, la Caciara – ristorante di via Tadino – organizza un cenone e un party per brindare al nuovo inizio: per chi volesse andare prima della mezzanotte si potrà scegliere tra un menù tradizionale e uno vegano.

Mostre visitabili a Milano a dicembre

Per gli appassionati di arte e fotografia ci sono diverse mostre che potranno essere visitate. Dal 22 ottobre al 26 marzo 2023 ci sarà la mostra di Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore. Fino al 31 dicembre si potrà andare al Museo delle Illusioni mentre alla Galleria dei Mosaici ci sarà fino al 26 febbraio "Body worlds", la mostra con i corpi (veri). Fino al 12 febbraio al Superstudio Più arriva il primo museo gonfiabile con tanto di maxi piscina fatta di palloncini. A Palazzo Reale fino al 29 gennaio 2023 si potrà vedere la mostra dedicata a Max Ernst mentre al Mudec ci sarà l'esposizione fotografica di Robert Capa che potrà essere visitata fino al 9 marzo 2023. Per i più piccini fino all'8 gennaio 2023 ci saranno le tante case di Babbo Natale e i villaggi, come quello al parco di Porta Venezia.