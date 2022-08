La M4 pronta a partire: ecco quando sarà la prima corsa e quali saranno le fermate che farà A ottobre apriranno alcune stazioni della Linea 4 della metro di Milano che collegherà il centro città con l’aeroporto di Linate.

A cura di Ilaria Quattrone

I lavori alla M4 in via Santa Sofia

È prevista per ottobre l'apertura della prima tratta della Linea Blu della metro M4 di Milano. Per allora saranno attive ben quattro fermate che consentiranno, soprattutto, di poter raggiungere l'aeroporto di Milano Linate in soli quindici minuti.

L'ultimo via libera, come specificato dal presidente di M4 Spa, spetterà al Ministero: "Siamo fiduciosi", ha ribadito. L'ultima parola spetta infatti al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, di competenza del ministero delle Infrastrutture, che dovrà rilasciare il nulla osta tecnico.

La linea 4 sarà lunga quindici chilometri

Solo in caso di imprevisti, l'apertura dovrebbe slittare a novembre. La linea 4 è lunga quindici chilometri e collegherà il centro di Milano con il quartiere Forlanini fino all'aeroporto e il quartiere Lorenteggio fino a San Cristoforo. I lavori nei cantieri che si trovano tra viale Argonne e piazzale Dateo sono quasi finiti.

Quali fermate apriranno entro il 2023

La prima tratta funzionale sarà quella di Forlanini-Repetti-Linate mentre la seconda sarà Argonne-Susa e Dateo. Le fermate saranno ventuno. A disposizione degli oltre ottantamila passeggeri (questa è la stima) ci saranno quaranta treni, più sette di scorta: come nel caso della M5, anche per la M4, non ci sarà il conducente sul treno: andrà ad automazione integrale e utilizzerà un sistema driverless.

Ogni treno sarà composto da quattro vagoni e potrà contenere fino a seicento passeggeri. Dal 2023 poi saranno in funzione anche le fermate di Tricolore e San Babila dove si potrà arrivare a Linate in quattordici minuti.