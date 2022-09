La metro M4 a Milano è pronta: quali sono le fermate che apriranno a fine ottobre [caption id="attachment_38076" align="alignnone" width="3000"] I lavori alla M4 in via Santa Sofia[/caption] Finalmente ci siamo. La linea blu M4 della metropolitana di Milano sta per mettersi…

Finalmente ci siamo. La linea blu M4 della metropolitana di Milano sta per mettersi in moto, anche se solo in parte. "Il primo tratto della metro M4 aprirà a ottobre", ha annunciato il sindaco Beppe Sala a margine della kermesse FuoriCinema. "Non c' è una data precisa perché c' è una commissione che fa riferimento al ministro Giovannini, che deve fare delle verifiche tecniche per autorizzare l'apertura. Noi oggi siamo pronti. Siamo in attesa della conclusione delle loro verifiche. Appena concludono le verifiche apriamo”.

La linea M4, inizialmente prevista per Expo 2015, una volta completata collegherà la città da Est (con capolinea Linate Aeroporto) a Sud-Ovest (con capolinea San Cristoforo). E come annunciato già ad agosto, la data di nascita ufficiale della nuova metro sarà il mese di ottobre 2022: tra poco, quindi, vedranno la luce le prime quattro fermate (di 21 in totale) che partono da Linate. Dal 2023 poi sarà in funzione anche il tragitto che arriva fino a San Babila. A inizio 2024, invece, sarà operativa l'intera linea.

Quali sono le fermate della linea blu che aprono ad ottobre

A ottobre saranno inaugurate le prime sei fermate della M4 linea blu: si tratta di Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa e Dateo.

Qual è il tratto della metro M4 che resterà ancora chiuso

Resteranno ancora chiuse le altre fermate fino al capolinea San Cristoforo: sono Tricolore, San Babila (scambio M1 metro rossa), Sforza Policlinico (scambio M3 metro gialla), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (scambio M2 metro verde), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e infine San Cristoforo.