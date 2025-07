Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano: fermato il piromane in fuga

La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24a Esposizione internazionale della Triennale di Milano è stata data alle fiamme alle prime ore di questa mattina, lunedì 14 luglio. Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata il 13 maggio scorso.

Dalla Triennale di Milano confermano che la Balena è stata incendiata e che, dunque, si tratterebbe di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Milano per sedare le fiamme. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per cercare il piromane e, in breve tempo, sarebbero riusciti a rintracciarlo. L'uomo è stato preso in consegna dagli agenti della Questura di Milano e sarà probabilmente arrestato per incendio doloso.

La Balena è una delle quattro installazioni di animali in via di estinzione realizzate per la Triennale e fa parte del progetto di Allegrucci, che è anche maestro dei Carri di Viareggio, "La fragilità del futuro". "La serie di animali in cartapesta realizzata da Jacopo Allegrucci esprime una riflessione sulla fragilità della realtà ecologica e sulle disuguaglianze che segnano la nostra relazione con il mondo naturale", si legge sul sito della Triennale. "Le opere di Allegrucci rappresentano un potente simbolo delle fratture ambientali e sociali che minacciano l’equilibrio della Terra. L’artista, riproducendo alcune specie animali a rischio di estinzione, crea un parallelismo con la condizione fragile e temporanea della materia che le costituisce. La cartapesta, materiale riciclabile per eccellenza, diventa così simbolo di vulnerabilità e deperimento destinato a subire i segni del tempo".