Metro M4 a Milano, via i cantieri dalle strade: arrivano aree cani, campetti di calcio e piste ciclabili Iniziano a essere smantellati i primi cantieri della metro M4 a Milano: alla cittadinanza vengono così restituiti aree cani, giardini e piste ciclabili.

A cura di Ilaria Quattrone

I lavori alla M4 in via Santa Sofia

Via i cantieri e in arrivo piste ciclabili, campetti e aree cani: è quanto accadrà da fine giugno a Milano. I lavori della linea M4 volgono a termine e così piano piano iniziano a essere smantellati i primi cantieri. Si inizierà da viale Argonne e piazzale Susa dove tornerà l'area verde e le carreggiate riapriranno totalmente. Dopodiché si proseguirà con piazzale Susa e piazza Tricolore.

A San Babila i cantieri saranno smantellati ad aprile 2023

Entro ottobre dovrebbero quindi sparire entro ottobre mentre per quanto riguarda Piazza San Babila se ne parlerà ad aprile 2023. Alcune settimane fa i vertici aziendali hanno comunicato i vari step alla Commissione del Comune di Milano: la prima tratta che sarà aperta è quella che andrà dall'aeroporto di Linate fino al passante di piazzale Dateo e partirà a ottobre. Le fermate che si snodano tra Argonne e Susa saranno pronte a giugno: qui apriranno diverse strutture come campetti da calcio, aree cani, campi da basket e di bocce. E torneranno anche le piste ciclabili e le le aree fitness.

Le nuove aree che saranno aperte

Queste aree infatti non godranno solo delle nuove fermate, ma anche di nuove aree e giardini previsti per la vivibilità e la socialità dei cittadini: "Per le sistemazioni superficiali della tratta ovest arriveranno anche oltre 40 milioni dai fondi di Pnrr per i quali il Comune ha richiesto il finanziamento che consentiranno un miglioramento degli interventi", ha spiegato l'assessore alla mobilità Arianna Censi. L'attesa per la riapertura di questa linea è molta considerati i ritardi di trenta mesi che sono stati accumulati: la crisi del traffico aereo dovuto al Covid, i lockdown e il ritrovamento delle mure medievali hanno rallentato i lavori.