Ripartono i lavori per la pista ciclabile in corso Sempione: come cambiano gli Champs-Elysees di Milano Iniziano il 26 aprile, con oltre un anno di ritardo, i lavori per realizzare una pista ciclabile su corso Sempione a Milano. La scenografica via sarà riqualificata e radicalmente cambiata: via le auto dai parterre alberati, più ciclabili e percorsi pedonali sicuri. Il termine dei lavori è fissato entro Natale.

A cura di Francesco Loiacono

"Finalmente ci siamo". Così la presidente del Municipio 8 di Milano, Giulia Pelucchi, ha commentato l'inizio dei lavori per la pista ciclabile su corso Sempione, una delle strade più scenografiche della città che parte dall'Arco della Pace e termina in piazza Firenze. Quel "finalmente" fa riferimento al fatto che i lavori, il cui inizio era stato annunciato a marzo dello scorso anno, hanno subìto dei ritardi. Adesso, però, c'è una nuova data: "L’avvio delle attività è programmato per martedì 26 aprile con la Tratta 4 da via Melzi d’Eril a via Procaccini partendo dal primo parterre lato civici pari (compreso tra le vie M.d’Eril – Moscati)", ha spiegato la presidente Pelucchi su Facebook. Termine per questa parte dei lavori: metà luglio, almeno secondo il cronoprogramma che la stessa ha diffuso sul social network.

I lavori per la pista ciclabile dovrebbero finire entro Natale

"In contemporanea, nell’ultima settimana del mese di giugno inizieranno i lavori nella Tratta 1 (civici dispari da via Canova a via Ferrucci) e nella Tratta 5 (civici pari da via Procaccini a via Losanna), che termineranno rispettivamente nella prima e nella seconda settimana di settembre. Nell’ultima settimana del mese di agosto – ha aggiunto Pelucchi – è previsto l’inizio dei lavori nella Tratta 2 (civici dispari da via Ferrucci a via Arona) che termineranno a metà del mese di novembre. All’inizio di settembre avranno inizio i lavori della Tratta 6 (civici pari da via Losanna a via Biondi) con termine alla fine di ottobre, e per finire nell’ultima settimana di ottobre è previsto l’inizio dei lavori della Tratta 3 (civici dispari da via Arona a via Filiberto) che termineranno prima di Natale".

Entro Natale di quest'anno, dunque, gli "Champs-Élysées" di Milano appariranno in una nuova veste: la ratio è di diminuire la sosta selvaggia – specie nei parterre alberati, utilizzati come parcheggio – e di avere più piste ciclabili e percorsi pedonali più sicuri. Alla fine dell'intervento di riqualificazione, il cui costo di 4 milioni di euro è finanziato dai fondi Pon Metro, corso Sempione apparirà come un viale alberato a quattro corsie centrali per i veicoli, due per senso di marcia, con un controviale per ogni direzione, così come è oggi viale Certosa, continuazione di corso Sempione che conduce al Cimitero Maggiore. Nei due parterre verdi alberati sarà realizzata una corsia pedonale e una ciclabile da due metri di larghezza. Per sopperire alla cancellazione dei parcheggi nei parterre verranno creati circa 270 posti auto regolari che andranno ad aggiungersi ai 700 già esistenti.

Leggi anche Il caso del cittadino tunisino bloccato all'aeroporto di Malpensa per più di 48 ore

Un rendering dei nuovi parterre

La ciclabile di corso Sempione si inserirà all'interno dell’itinerario "Eurovelo 5 – Naviglio Pavese – Duomo Sempione – Molino Dorino – Percorso Nord". L'obiettivo è di collegare con piste ciclabili il centro di Milano con l'area Mind (ex Expo), anche se nel mezzo c'è da riqualificare viale Certosa, dove i soli controviali con i limiti di velocità a 30 chilometri orari non sono sufficienti per garantire la sicurezza di chi si sposta in bici.