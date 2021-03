in foto: Corso Sempione com’è oggi

Sarà un corso Sempione diverso, con meno sosta selvaggia e più piste ciclabili, quello che i milanesi potranno percorrere entro la primavera del 2022. È per quella data che è fissata la conclusione dei lavori di riqualificazione della scenografica strada d'accesso al centro di Milano, caratterizzata dall'Arco della Pace che si staglia sullo sfondo. Sono partiti oggi, lunedì 15 marzo, i primi lavori, che riguarderanno il tratto compreso tra l’incrocio tra via Melzi d’Eril con via Canova fino all’incrocio tra via Emanuele Filiberto con via Biondi. Al momento si tratta di piccoli interventi strutturali per segnaletica e dissuasori per tutelare alberature e panchine, che termineranno a maggio. Poi si inizierà con i lavori strutturali di riqualificazione vera e propria.

in foto: Un rendering dei parterre alberati

Come apparirà corso Sempione dopo il restyling

Al termine del "restyling" corso Sempione apparirà come un viale alberato a due corsie per i veicoli per senso di marcia, con un controviale per ogni direzione, così come è oggi viale Certosa, continuazione di corso Sempione che conduce al Cimitero Maggiore. I due parterre verdi alberati, che oggi sono spesso utilizzati per la sosta selvaggia, verranno liberati dalle auto: al loro interno sarà realizzata una corsia pedonale e una ciclabile da due metri di larghezza, che si inserirà all'interno dell’itinerario ciclabile "Eurovelo 5 – Naviglio Pavese – Duomo Sempione – Molino Dorino – Percorso Nord. I parcheggi regolari, destinati soprattutto ai residenti della zona, verranno ridisegnati: Palazzo Marino promette la creazione di circa 270 posti aggiuntivi ai 700 regolari già esistenti, ma c'è chi pensa non siano sufficienti: "270 posti auto in careggiata non sono sufficienti per i quartieri già in crisi. Corso Sempione merita un restyling, ma prima sarebbe necessario realizzare un grande parcheggio per ospitare le tante macchine dei residenti – dice il consigliere comunale Alessandro De Chirico -. Come Forza Italia dobbiamo difendere la libertà di movimento e di sosta, non del divieto di sosta".

La ciclabile collegherà l'Arco della Pace a Cascina Merlata e al distretto Mind

L'intervento di riqualificazione avrà un costo di 4 milioni di euro, finanziati dai fondi Pon Metro: "Da tempo la città chiede interventi per la riqualificazione di Corso Sempione – ha dichiarato in una nota l'assessore alla Mobilità e lavori pubblici Marco Granelli -. Il corso è uno dei principali accessi a Milano e ha un forte impatto non solo sul quartiere ma su tutta la città. Oggi i parterre sono usati per la sosta irregolare e questo genera degrado. Con questo progetto i cittadini avranno a disposizione una strada a quattro corsie ma anche nuove aree verdi e il collegamento con itinerari ciclabili in direzione centro-nord per collegare l'Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind", ossia l'ex area Expo.