Tre studenti, tutti minorenni, che frequentano l'Itc “Carrara” di Lucca sono iscritti nel registro degli indagati dopo un atto di bullismo e di forte prepotenza nei confronti di uno dei loro insegnanti, un sessantaquattrenne professore di italiano e storia. Il provvedimento è arrivato dopo che in rete è diventato virale un video che mostra un episodio avvenuto in classe. Il professore è stato ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno degli studenti. Nell'individuare i tre indagati, polizia postale e Digos hanno proceduto d'ufficio. Come si vede nel video, lo studente ha reagito con offese e minacce dopo un brutto voto. Si è avvicinato alla cattedra, ha tentato di strappare al professore il registro elettronico e lo ha ripreso alzando la voce. “Mi metta sei, non mi faccia incazzare”, si sente dire il prof dal ragazzo. “Chi è che comanda?”, e ancora: “In ginocchio”, ha urlato lo studente al docente sempre di fronte ai compagni. Da parte sua il professore è rimasto in silenzio, evidentemente per evitare lo scontro con il ragazzo. Tutta la scena, come si sente chiaramente nel filmato, si è consumata tra le risate degli altri ragazzi della classe.

Lo studente protagonista del video si è scusato – In seguito al grave episodio di bullismo, il preside della scuola (che subito ha parlato di un “fatto gravissimo” invocando sanzioni) ha presentato formalmente una denuncia all'autorità giudiziaria e intanto lo studente-bullo si è scusato col professore insultato. Le indagini comunque vanno avanti e le conseguenze legali per i tre minori potrebbero diventare importanti. Nel frattempo, al di là delle indagini, il consiglio di classe si riunirà per decidere quale sarà la punizione scolastica più adeguata. Le stesse autorità scolastiche stanno valutando le sanzioni previste rispetto alla gravità di comportamenti come questo.

Spuntano altri video – Intanto sono spuntati altri video registrati nella stessa classe. È sempre lo stesso insegnante, che resta seduto al suo posto, il bersaglio dei ragazzi. Diversi invece i protagonisti dei filmati. In un caso un giovane si alza e si mette in testa un casco della moto puntando il prof tra le risate dei compagni. Filmato anche un momento in cui un ragazzo mette due bidoni della spazzatura sopra la cattedra.