Ha bullizzato il suo insegnante per avergli messo un voto basso. "Non mi faccia arrabbiare. Qui comando io, in ginocchio. Mi metta sei", ha detto uno studente dell'Ict Carrara di Lucca ad uno dei suoi professori puntandogli contro un dito. Il tutto davanti agli occhi dei compagni che oltre a deridere il docente hanno registrato tutta la scena con i propri smartphone, facendo finire ben presto il video dell'episodio in rete. Il filmato è diventato virale in poche ore. "Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso – ha affermato al quotidiano La Nazione il dirigente Cesare Lazzari –. Un fatto gravissimo, l'insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall'interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé".

Secondo quanto emerso, la classe in questione sarebbe particolarmente problematica. A tal punto che è stato già avviato uno specifico trattamento psicologico. "Non siamo abituati a episodi di questo tipo – ha continuato il preside –, lavoriamo sempre molto sugli aspetti psicologici che anche in questo caso non erano stati trascurati". L'episodio arriva a breve distanza da altri dello stesso genere. Soltanto alla fine dello scorso mese di marzo, un'insegnante di una scuola superiore di Alessandria era stata legata alla sedia dai suoi alunni, derisa e offesa, salvo ricevere poco dopo le scuse dei ragazzi, mentre il mese, a febbraio, una professoressa è finita in ospedale dopo essere stata picchiata da uno dei suoi allievi di scuola media a Piacenza.