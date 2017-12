Il 2017 si chiude con un ritorno dell'alta pressione su gran parte dell'Italia che renderà il giorno di San Silvestro, oggi domenica 31 dicembre, particolarmente mite e in buona parte soleggiato, con poche eccezioni rappresentate soprattutto dalle aree tirreniche. Sono infatti attesi addensamenti dalla Liguria alla Calabria, passando per Toscana, Lazio e Campania, dove non si esclude qualche rovescio locale, ma niente in grado di rovinare i festeggiamenti per il Capodanno 2018. Al Centro Sud il termometro segnerà un aumento delle temperature di circa 6/8 gradi centigradi con picchi anche superiori tra Sardegna, Calabria e Sicilia. Rimarranno invece stabili nei territori della Pianura Padana.

Tuttavia, già nella notte del Veglione si avvicinerà una nuova veloce perturbazione, responsabile di qualche debole pioggia al Settentrione, in particolare sulla Toscana. Poi dall'1 gennaio è in arrivo una nuova ondata di maltempo con la bassa pressione, proveniente dall'Atlantico, che porterà pioggia e freddo e che si accentuerà maggiormente nei giorni successivi, quando appare molto probabile l'ingresso di un secondo fronte gelido che a sua volta si sposterà verso l’Italia meridionale e sul versante del basso Adriatico.