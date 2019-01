Una nuova ondata di maltempo è attesa per i prossimi giorni in Italia: precipitazioni anche a carattere nevoso e temperature rigide interesseranno anche diverse zone pianeggianti del paese, soprattutto nelle regioni settentrionali e a partire dalla giornata di oggi, anche se i fenomeni più significativi si verificheranno da mercoledì. Domani, infatti, il freddo darà una breve tregua per poi tornare a farsi sentire da mercoledì, quando è atteso in Italia il passaggio di una perturbazione nord-atlantica che porterà nevicate su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Saranno tuttavia le regioni centrali quelle più colpite, con piogge insistenti anche a carattere di rovescio su Toscana, Umbria, Lazio e nevicate anche a quote collinari, o più in basso sulla dorsale settentrionale.

Come spiega 3B Meteo un miglioramento parziale ci sarà giovedì, "quando insisterà ancora un po' di instabilità sulle regioni meridionali che affacciano sul basso Tirreno e al Nordest. Una depressione nordatlantica piuttosto profonda ed estesa raggiungerà la Francia nella giornata di venerdì 1° febbraio attivando correnti meridionali sulla nostra Penisola". Il tempo, quindi, peggiorerà nuovamente tra il pomeriggio e la sera soprattutto nelle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna. Nevicherà ancora al Nord fino a quote pianeggianti, mentre sono attese piogge e temporali sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna.

L'instabilità la farà da padrona anche nel prossimo fine settimana, con il nordovest che ancora una volta sarà interessato da precipitazioni intense a carattere nevoso mentre nel centrosud sono attese piogge e temporali.