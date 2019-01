Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Modena per meningite. Il piccolo, che frequenta una scuola di Spezzano, nel Comune di Fiorano, è stato accompagnato al pronto soccorso di Sassuolo dai genitori nella serata di venerdì 25 gennaio, poi è stato trasferito a Modena dove sono in corso analisi per scoprire l'origine della patologia, "quasi certamente batterica", come precisa l'Azienda Usl. Sono già state sottoposte a profilassi circa un centinaio di persone.

La terapia antibiotica è stata prescritta per precauzione ai bimbi dell'istituto frequentato dal bambino infetto e al personale scolastico. Analoghe misure sono state proposte anche ad altri contatti stretti a rischio in ambito ed extrascolastico. "Come previsto dai protocolli, in questi casi, in attesa della identificazione del batterio responsabile, a scopo cautelativo nell’eventualità che si tratti di una meningite di origine menigococcica, è stata avviata immediatamente la identificazione dei contatti da parte dell’Igiene Pubblica per offrire la profilassi (già iniziata questa mattina e che proseguirà nel pomeriggio di oggi e comunque fino ad esaurimento dei nominativi)", precisa l'Usl in una nota.

Sono vari i casi di meningite registrati in Italia negli ultimi giorni: a Bologna un bimbo di due anni è morto nel giro di poche ore lo scorso 21 gennaio, stessa sorte per un 23enne sardo. E' andata meglio ad una studentessa di Padova, originaria di Cuneo, sopravvissuta al virus grazie al vaccino.