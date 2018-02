Finora tutte le previsioni degli esperti meteo sono state rispettate. La neve è caduta in gran parte d’Italia, compresa la Capitale, e da Nord a Sud sono tante le zone che stanno facendo i conti con intense precipitazioni e temperature polari. Oltre alla neve, adesso i rischi maggiori con le temperature sotto lo zero arrivano dal ghiaccio sulle strade. Burian ha già provocato nella giornata di ieri grossi disagi alla circolazione ferroviaria. Tutti gli Intercity da e per Roma sono stati cancellati e i treni ad alta velocità hanno accumulato ritardi medi di 150 minuti. Anche oggi, martedì 27 febbraio, si preannunciano disagi per i viaggiatori e cancellazioni e molte scuole resteranno chiuse. Questa mattina Napoli si è svegliata sotto la neve e il Comune, che ieri aveva deciso di lasciare aperte le scuole, è stato costretto a fare un passo indietro.

Scuole chiuse, studenti rischiano di restare fino a 9 giorni a casa – A Roma, previsioni alla mano, c’è il rischio che gli studenti possano restare ancora per un po’ a casa. Se la temperatura tra oggi e giovedì si confermasse tra i – 2 e i – 5 gradi ipotizzati dalle previsioni, si potrebbe palesare l'ipotesi di continuare a tenere i plessi scolastici chiusi, per evitare i problemi legati al ghiaccio e alle aule fredde. Poi venerdì gli istituti chiuderanno per l’istallazione dei seggi elettorali per le elezioni di domenica 4 marzo, con le operazioni di voto e lo spoglio che andranno avanti fino a martedì prossimo. In totale, dunque, nella peggiore delle ipotesi, le scuole di Roma potrebbero rimanere chiuse fino a 9 giorni consecutivi, compresi i sabati e le domeniche.

Le previsioni meteo – Secondo gli esperti meteo, il tempo non migliorerà a breve. A seguito dell'ingresso di una delle più intense ondate di gelo siberiano degli ultimi anni tutta la settimana avrà davvero un sapore invernale. Venti di Burian soffiano su tutta Italia, portando nevicate fino in pianura al Centro-Nord e da domani sera una perturbazione atlantica raggiungerà la penisola e le precipitazioni a essa collegate, date le basse temperature, risulteranno a prevalente carattere nevoso su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Giovedì si attende neve su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Trentino Alto Adige. Al mattino nevicherà anche su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, poi la neve lascerà il posto alla pioggia.