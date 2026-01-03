Strage Crans-Montana, in condizioni critiche 80-100 feriti, indagine per omicidio, verifiche su materiali e vie di fuga: news in diretta 

"Non riusciamo a dormire né a mangiare. Stiamo tutti molto male", dice Jacques Moretti, il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, al giornale online svizzero '20 Minuten'. "Faremo tutto il possibile per contribuire a chiarire le cause – ha aggiunto – e tutto ciò che è in nostro potere. Sono coinvolti anche i nostri avvocati". Moretti ha ribadito che aveva subito "3 ispezioni negli ultimi 10 anni" e che "tutto era stato fatto secondo le normative". La magistratura Svizzera indaga ipotizzando i reati di incendio, omicidio plurimo e lesioni gravissime. Per approfondire: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana