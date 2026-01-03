Esteri
Strage Crans-Montana, in condizioni critiche 80-100 feriti, indagine per omicidio, verifiche su materiali e vie di fuga: news in diretta 

Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti. Le autorità: “In condizioni critiche 80-100 feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Molti ricoverati non sono stati identificati”

3 Gennaio 2026 08:20
Ultimo agg. 08:36
Immagine

Le notizie di oggi sabato 3 gennaio in diretta da Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno si è consumata una strage di giovanissimi a causa di un incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Il bilancio delle vittime ancora provvisorio è gravissimo – sono almeno 40 i morti accertati – e un centinaio i feriti. Tra loro ci sono diversi ragazzi italiani. La sicurezza del bar nel mirino il giorno all'indomani della strage: la Procura procede per omicidio e lesioni colpose. I proprietari del bar assicurano che ‘tutto era nella norma'. L'incendio sarebbe divampato a causa delle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne. Il ministro Tajani ieri a Crans-Montana ha incontrato alcuni familiari dei ragazzi dispersi e feriti.

08:35

I proprietari del bar di Crans-Montana: "Non riusciamo a mangiare né dormire"

"Non riusciamo a dormire né a mangiare. Stiamo tutti molto male", dice Jacques Moretti, il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, al giornale online svizzero '20 Minuten'. "Faremo tutto il possibile per contribuire a chiarire le cause – ha aggiunto – e tutto ciò che è in nostro potere. Sono coinvolti anche i nostri avvocati". Moretti ha ribadito che aveva subito "3 ispezioni negli ultimi 10 anni" e che "tutto era stato fatto secondo le normative". La magistratura Svizzera indaga ipotizzando i reati di incendio, omicidio plurimo e lesioni gravissime. Per approfondire: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana

A cura di Susanna Picone
08:23

Le ultime notizie sulla strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera

Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è gravissimo: le autorità svizzere parlano di almeno 40 morti e 80-100 feriti in condizioni critiche. I feriti italiani sono 13, i dispersi sei, tutti giovanissimi. Alcuni feriti sono ricoverati anche in ospedali di altri paesi, almeno sette in Italia. Nel mirino all'indomani della strage la sicurezza del bar Le Constellation, dove è scoppiato l'incendio: la Procura procede per omicidio e lesioni colpose. I proprietari del locale assicurano che nel bar ‘tutto era nella norma'.

A cura di Susanna Picone
Esteri
