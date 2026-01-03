Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto ‘è una catastrofe'”

I gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, sono indagati per omicidio colposo. Le autorità investigano sui materiali utilizzati nel locale e sulle misure di sicurezza adottate.

Jacques Moretti e Jessica Maric, i gestori del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, sono indagati per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. Al momento nei loro confronti non è stata disposta alcuna misura di detenzione preventiva.

I due ieri sono stati sentiti dalla procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, la quale aveva anticipato la possibile apertura di un fascicolo a loro carico per la strage avvenuta la notte di Capodanno. Quella sera nel locale si stavano celebrando i festeggiamenti per il nuovo anno quando improvvisamente si è verificato il rogo che ha portato alla morte di almeno 40 persone e al ferimento di altre 121, la maggior parte giovanissimi.

L'inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità penali in relazione alle cause e alle conseguenze dell'incendio, mentre proseguono le indagini tecniche per ricostruire con precisione la dinamica del rogo.

Jacques e Jessica sono entrambi francesi originari della Corsica, ma il centro della loro vita era il Canton Vallese in Svizzera. Qui, tra Crans-Montana e Lens, negli anni sono riusciti ad aprire tre diversi locali. Il Le Constellation, teatro della tragedia, è stato rilevato nel 2015 e ristrutturato nel tempo record di appena 100 giorni. Ora la Procura indagherà proprio sulla struttura, "sui materiali utilizzati, sui permessi di esercizio e sulle misure di sicurezza adottate".

Per Jacques Moretti questo non sarebbe il primo problema con la giustizia. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul giornale francese Le Parisien, l'uomo avrebbe precedenti per sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona. Fatti che lo avrebbero portato a trascorrere un periodo in carcere nella regione della Savoia, oltre vent'anni fa.

L'amico di famiglia: "La sera dell'incendio mi hanno detto: ‘è una catastrofe'"

Fanpage.it ha raggiunto uno storico amico della coppia, il musicista Jean Thomas Filippini. L'uomo proprio a metà dicembre era stato a Crans-Montana per esibirsi nella chiesa del paese e salutare i suoi amici, come lui francesi della Corsica.

La sera dell'incidente li ha contattati immediatamente: "Appena ho saputo che il locale era in fiamme ho provato a contattarli ma non ho ricevuto risposta. Alla fine mi hanno risposto via messaggio verso le 6 del mattino, dicendo che erano vivi ma che era una catastrofe". Conferma che Jessica è rimasta ustionata a un braccio durante l'incendio, ma ignora le sue condizioni attuali.

Si tratta di un'amicizia di vecchia data, risalente al 2015, l'anno in cui i Moretti hanno rilevato Le Constellation. "Sono persone che lavorano giorno e notte, valorizzano la Corsica e il Canton Vallese attraverso la loro cucina".