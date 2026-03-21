Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto

Verso il voto del 22 e 23 marzo sul Referendum sulla Giustizia 2026: i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e dovranno votare Sì, se vogliono confermarla, e No se vogliono bocciarla. Ultimo sprint di maggioranza e opposizioni a poche ore dal silenzio elettorale che scatterà domenica e lunedì. La segretaria del Pd Elly Schlein, ospite del Tg La7, accusa Meloni di strumentalizzare i casi di cronaca per attaccare la magistratura e insiste sul caso Delmastro: "Dice chi sbaglia paga, per Delmastro non vale?". La premier replica: " Ci parlerò, se la questione fosse più ampia la giustizia farà il suo corso".