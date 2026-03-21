Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzo

È disponibile il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota il 22 e 23 marzo, barrando una X sul “Sì” o sul “No”. Ecco come funziona il voto, cosa cambia con la riforma e perché non è previsto il quorum.

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Il Referendum sulla Giustizia, in programma per il 22 e il 23 marzo, chiamerà i cittadini a esprimersi su una riforma costituzionale che modifica l'assetto dell'ordinamento giudiziario. In vista del voto, è disponibile il fac simile, utile per capire in anticipo come sarà strutturata la scheda e come esprimere correttamente la propria scelta. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, barrando una X sul "Sì" o sul "No". Il referendum riguarda, tra i punti principali, la separazione delle carriere dei magistrati e nuove regole disciplinari: votare Sì significa approvare le modifiche e consentirne l'entrata in vigore, mentre votare No significa respingerle.

Non è previsto il quorum, quindi l'esito dipenderà esclusivamente dal numero dei voti validi espressi. Ecco nel dettaglio come si vota, cosa cambia con la riforma e quali documenti servono per recarsi al seggio.

Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: la scheda verde

Il fac simile della scheda elettorale (come da immagine) aiuta a capire in anticipo come sarà strutturato il voto. La scheda si presenta in modo molto lineare: al centro è stampato il testo integrale del quesito referendario, che richiama gli articoli della Costituzione oggetto di modifica e il titolo della legge di revisione. Subito sotto compaiono due riquadri ben distinti, uno con la dicitura SÌ e l'altro con la dicitura NO, ciascuno accompagnato dallo spazio in cui l'elettore deve apporre il proprio segno.

Come votare Sì o No sulla scheda elettorale al Referendum

Una volta identificato dall'ufficio elettorale, l'elettore riceverà un'unica scheda, poiché il referendum prevede un solo quesito. Entrato in cabina, dovrà leggere il testo riportato al centro della scheda e scegliere tra le due opzioni disponibili, Sì o No, tracciando un segno chiaro, generalmente una croce, all'interno del riquadro corrispondente alla scelta effettuata. È importante prestare attenzione alla compilazione: non bisogna aggiungere scritte o segni ulteriori che possano rendere la scheda nulla. La normativa vieta poi l'uso di telefoni cellulari in cabina e qualsiasi forma di riproduzione dell’immagine della scheda, a tutela della segretezza del voto.

Cosa significa votare Sì o No e cosa cambia

Il quesito sottoposto agli elettori riguarda modifiche a diversi articoli della Costituzione che disciplinano l'organizzazione della magistratura. Il cuore della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, cioè tra chi svolge la funzione di giudice e chi esercita l'azione penale come pubblico ministero. Un altro punto centrale riguarda la riorganizzazione dell'organo di autogoverno della magistratura, con la previsione di una distinzione interna più marcata e l'istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare chiamata a occuparsi delle responsabilità disciplinari dei magistrati.

Attraverso il voto, i cittadini e le cittadine decidono se rendere operative queste modifiche oppure respingerle: votare Sì significa approvare la riforma costituzionale e consentirne l'entrata in vigore, mentre votare No significa impedirne l'applicazione e lasciare invariato l'assetto attuale.

Il ruolo dell'affluenza e perché non serve il quorum

Non è previsto il quorum, quindi, a differenza dei referendum abrogativi, non è necessario che vada a votare una percentuale minima di elettori perché il risultato sia valido. L'esito della consultazione dipenderà infatti esclusivamente dal numero dei voti validi espressi, cioè da quanti Sì e quanti No verranno conteggiati. Proprio per questo, il peso di ogni singolo voto è determinante: anche con una partecipazione più bassa, il risultato sarà comunque valido e avrà effetti diretti sull'entrata in vigore o meno della riforma. Per questo è fondamentale arrivare preparati al seggio, conoscere il contenuto del quesito e sapere esattamente come compilare la scheda elettorale.