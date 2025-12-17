video suggerito
Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’Ucraina

In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull’uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un’intesa.

17 Dicembre 2025 09:00
Ultimo agg. 10:06
L'intervento di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30, in diretta le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati in Ucraina, che potrebbero chiudersi entro la fine dell'anno, ma soprattutto il delicato tema dell'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa.

La premier, che ieri ha incontrato Mattarella per riferire gli esiti del vertice di Berlino, ha espresso le sue perplessità sull'utilizzo dei beni congelati a Mosca a garanzia della ricostruzione ucraina. I timori della premier riguardano soprattutto le imprese italiane in Russia, che potrebbero subire ripercussioni. Meloni intende ribadire il sostegno a Kiev nonostante le beghe interne innescate dalle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, che ieri ha elogiato le capacità militari della Russia e allo stesso tempo, rivolto una stoccata all'Ue: "Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo".

Tra i principali temi al centro delle trattative di pace inoltre, i nodi sulle concessioni territoriali e le garanzie di sicurezza, con Meloni che punta a rilanciare il ricorso all'articolo 5 della Nato per l'Ucraina e a rinnovare l'appoggio agli Stati Uniti di Trump.

10:05

Dove seguire le comunicazioni di Meloni in diretta tv o streaming

Le comunicazioni di Meloni possono essere seguite sui canali streaming appositi, sul sito della Camera o su YouTube. La diretta sarà disponibile anche su Fanpage.it.

A cura di Giulia Casula
09:32

A che ora è previsto l'intervento di Meloni oggi alla Camera

L'intervento di Giorgia Meloni alla Camera è previsto alle 11.30. Poi l'Aula sarà sospesa per la consegna del testo al Senato. Dopo seguirà la discussione generale con le repliche e i pareri sulle risoluzioni presentate. Infine le dichiarazioni di voto e le votazioni.

A cura di Giulia Casula
09:01

Le comunicazioni di Giorgia Meloni in diretta dalla Camera

Oggi nell'Aula di Montecitorio si svolgeranno le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Il suo intervento si concentrerà sulle trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina sulla posizione dell'Italia dopo le intese raggiunte tra Stati Uniti, Unione europea e Kiev durante il vertice di Berlino.

A cura di Giulia Casula
