Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’Ucraina

L'intervento di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30, in diretta le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati in Ucraina, che potrebbero chiudersi entro la fine dell'anno, ma soprattutto il delicato tema dell'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa.

La premier, che ieri ha incontrato Mattarella per riferire gli esiti del vertice di Berlino, ha espresso le sue perplessità sull'utilizzo dei beni congelati a Mosca a garanzia della ricostruzione ucraina. I timori della premier riguardano soprattutto le imprese italiane in Russia, che potrebbero subire ripercussioni. Meloni intende ribadire il sostegno a Kiev nonostante le beghe interne innescate dalle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, che ieri ha elogiato le capacità militari della Russia e allo stesso tempo, rivolto una stoccata all'Ue: "Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo".

Tra i principali temi al centro delle trattative di pace inoltre, i nodi sulle concessioni territoriali e le garanzie di sicurezza, con Meloni che punta a rilanciare il ricorso all'articolo 5 della Nato per l'Ucraina e a rinnovare l'appoggio agli Stati Uniti di Trump.