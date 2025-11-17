Maltempo in Italia, frana e allagamenti in Friuli: esonda il Torre, 300 sfollati nel Goriziano e due dispersi, allerta in Liguria e Toscana

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l'Italia centro-settentrionale. Tra le situazioni più critiche, c'è quella del Friuli Venezia Giulia, dove due persone risultano disperse a seguito del crollo di una abitazione di tre piani travolta da una frana di fango a Cormons (Gorizia), i vigili del fuoco sono anche dovuti intervenire con natanti leggeri ed elicottero a Romans d'Isonzo, per l'esondazione del fiume Torre che ha costretto persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. In totale, circa 300 persone sono state assistite. Per l'Isontino, la Bassa Friulana e il Medio Friuli è stata dichiarata allerta arancione fino a domani.

Allerta meteo anche in Toscana e in Liguria. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 10.55 in piazza San Bartolomeo nel Comune di Capannoli per il crollo che ha interessato la cupola dell'Abbazia di San Bartolomeo a causa di un fulmine. A Genova, invece, crollato muro durante la notte e disagi alla linea ferroviaria con treni in ritardo fino a 90 minuti dopo che un albero si è abbattuto tra Borzoli e Acquasanta.

Per approfondire: