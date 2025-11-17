Chi era Quirin Kuhnert, il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina
Si chiamava Quirin Kuhnert, cittadino tedesco di 32 anni, l'uomo che ha perso la vita oggi mentre cercava di raggiungere la casa dell’83enne Guerrina Skocaj, travolta dall’ondata di acqua e fango che ha colpito la frazione Brazzano di Cormons. Il 32enne da pochi mesi aveva scelto di radicare la sua vita nel Collio, nel territorio vicino al confine tra Italia e Slovenia: ed è qui che ha trovato la morte nel tentativo di salvare un'anziana, che tuttora risulta dispersa.
Kuhnert era intervenuto appena si era reso conto dell’emergenza. Stava provando a raggiungere la donna quando una colata di fango, staccatasi dalla collina sovrastante, lo ha investito. Il suo corpo è stato ritrovato solo nel pomeriggio, dopo ore di ricerche condotte dai Vigili del Fuoco in condizioni proibitive.
Prima di essere travolto era riuscito a mettere in salvo un’altra residente. "Quirin ha bussato alla sua porta sollecitandola a fuggire", ha raccontato il fratello della donna scampata. "Lei è uscita di corsa, in pigiama e scalza ed è riuscita a scappare". Il giovane ha proseguito raggiungendo la casa dell'83enne Guerrina, ma non ha fatto a tempo ed è stato sepolto dalla collina.
Originario della Baviera, Kuhnert frequentava Cormons da vent’anni: qui trascorreva le vacanze, qui aveva trovato un legame che andava oltre il turismo. A febbraio aveva inaugurato Buon Sapore, la sua enogastronomia, pensata come un piccolo punto d’incontro per residenti e visitatori. "Voglio creare un punto d’incontro per la comunità, dove i brazzanesi possano ritrovarsi e i turisti scoprire i sapori autentici del Collio. Questo territorio mi ha sempre affascinato e ora voglio restituire qualcosa, portando la mia esperienza e il mio entusiasmo", spiegava pochi mesi fa. Un progetto giovane, nato dall’attrazione per un territorio che aveva scelto come casa. E un gesto, l’ultimo, che racconta chi era: un uomo che di quella comunità si sentiva ormai parte, fino alle estreme conseguenze.