Attualità
video suggerito
video suggerito

Chi era Quirin Kuhnert, il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina

Quirin Kuhnert, 32 anni, ristoratore tedesco a Brazzano, è morto travolto dal fango mentre tentava di salvare una vicina. Aveva già messo in salvo un’altra donna.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
189 CONDIVISIONI
Immagine

Si chiamava Quirin Kuhnert, cittadino tedesco di 32 anni, l'uomo che ha perso la vita oggi mentre cercava di raggiungere la casa dell’83enne Guerrina Skocaj, travolta dall’ondata di acqua e fango che ha colpito la frazione Brazzano di Cormons. Il 32enne da pochi mesi aveva scelto di radicare la sua vita nel Collio, nel territorio vicino al confine tra Italia e Slovenia: ed è qui che ha trovato la morte nel tentativo di salvare un'anziana, che tuttora risulta dispersa.

Kuhnert era intervenuto appena si era reso conto dell’emergenza. Stava provando a raggiungere la donna quando una colata di fango, staccatasi dalla collina sovrastante, lo ha investito. Il suo corpo è stato ritrovato solo nel pomeriggio, dopo ore di ricerche condotte dai Vigili del Fuoco in condizioni proibitive.

Video thumbnail

Prima di essere travolto era riuscito a mettere in salvo un’altra residente. "Quirin ha bussato alla sua porta sollecitandola a fuggire", ha raccontato il fratello della donna scampata. "Lei è uscita di corsa, in pigiama e scalza ed è riuscita a scappare". Il giovane ha proseguito raggiungendo la casa dell'83enne Guerrina, ma non ha fatto a tempo ed è stato sepolto dalla collina.

Leggi anche
Maltempo a Cormons, il video girato dal 32enne disperso prima della frana: la sua casa è crollata

Originario della Baviera, Kuhnert frequentava Cormons da vent’anni: qui trascorreva le vacanze, qui aveva trovato un legame che andava oltre il turismo. A febbraio aveva inaugurato Buon Sapore, la sua enogastronomia, pensata come un piccolo punto d’incontro per residenti e visitatori. "Voglio creare un punto d’incontro per la comunità, dove i brazzanesi possano ritrovarsi e i turisti scoprire i sapori autentici del Collio. Questo territorio mi ha sempre affascinato e ora voglio restituire qualcosa, portando la mia esperienza e il mio entusiasmo", spiegava pochi mesi fa. Un progetto giovane, nato dall’attrazione per un territorio che aveva scelto come casa. E un gesto, l’ultimo, che racconta chi era: un uomo che di quella comunità si sentiva ormai parte, fino alle estreme conseguenze.

Attualità
189 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Morte le gemelle Kessler a 89 anni nella loro casa, le cause della morte: "Suicidio assistito"
Nei testamenti avevano scritto: "Unite nella morte. È così che vorremmo"
La polizia ha escluso l'ipotesi di omicidio e la responsabilità di terze persone
Le Gemelle Kessler già nel 2012 dicevano di voler morire insieme: "Così usciremo di scena"
Le foto delle gemelle Alice ed Ellen Kessler
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views