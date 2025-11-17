Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 novembre: le regioni a rischio

Maltempo con allerta meteo arancione e gialla su diversi settori della penisola domani, martedì 18 novembre. Un fronte perturbato di origine atlantica, dopo aver interessato oggi l’Italia settentrionale e la Toscana, prosegue il suo transito scendendo verso il Centro-Sud. Domani le piogge risulteranno più intense e abbondanti fra il basso Lazio, il Molise e i settori tirrenici meridionali del Paese. Viene valutata allerta arancione su parte del Friuli Venezia Giulia e allerta gialla su Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia.

Allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia: i settori a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: l’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Lazio meridionale, Molise e Campania, poi su Basilicata e Calabria. Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani è il seguente:

Moderata criticità per rischio idraulico:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Maltempo, allerta meteo gialla in 11 Regioni

Allerta meteo gialla, domani, su Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Previsioni meteo domani, martedì 18 novembre

Il maltempo arriva al Centro-Sud: la giornata di domani sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo sulle regioni settentrionali, salvo precipitazioni in Romagna dove sono attese nevicate a 1100 metri. Scendendo verso Sud il tempo sarà instabile con precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale. Atteso anche un calo termico nelle prossime ore.