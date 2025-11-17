napoli
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania: temporali per tutta la giornata di martedì 18 novembre

Torna il maltempo in Campania: la Protezione Civile ha difatti emanato un’allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata di martedì 18 novembre.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
10 CONDIVISIONI
Immagine

Come annunciato già da qualche giorno, la settimana a Napoli e in Campania si apre con il ritorno del maltempo. La Protezione Civile regionale ha difatti emanato un'allerta meteo di livello giallo, valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di martedì 18 novembre. Su tutto il territorio regionale – fatta eccezione per l'Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro – sono previste precipitazioni molto intense, che potrebbero trasformarsi anche in veri e propri temporali. Al maltempo si accompagnerà anche una sensibile diminuzione delle temperature: a Napoli, infatti, martedì 18 novembre ci sarà una massima di 17 gradi e una minima di 14.

Viste la abbondanti precipitazioni attese, si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze delle abbondanti piogge, infatti, si potrebbero verificare: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti, nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico.

Attualità
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
10 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Niente sul bradisismo, e chi ha inquinato non pagherà più: cosa c'è nei piani su Bagnoli
Le nuove case per gli espropriati del Borgo Coroglio saranno costruite nell'ex Eternit
Come cambia Napoli con l'America's Cup 2027: sul Lungomare nuove scogliere, villaggi, maxi-schermi, bar e ristoranti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views