Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania: temporali per tutta la giornata di martedì 18 novembre

Come annunciato già da qualche giorno, la settimana a Napoli e in Campania si apre con il ritorno del maltempo. La Protezione Civile regionale ha difatti emanato un'allerta meteo di livello giallo, valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di martedì 18 novembre. Su tutto il territorio regionale – fatta eccezione per l'Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro – sono previste precipitazioni molto intense, che potrebbero trasformarsi anche in veri e propri temporali. Al maltempo si accompagnerà anche una sensibile diminuzione delle temperature: a Napoli, infatti, martedì 18 novembre ci sarà una massima di 17 gradi e una minima di 14.

Viste la abbondanti precipitazioni attese, si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze delle abbondanti piogge, infatti, si potrebbero verificare: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti, nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico.