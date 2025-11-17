Frana di fango per maltempo travolge una casa a Cormons: si cercano due dispersi, una donna estratta viva

Attimi di apprensione a Cormons (Gorizia), dove un frana di fango dovuta al maltempo ha travolto nella notte un'abitazione nella frazione di Brazzano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando altri due dispersi che si troverebbero sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell'elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all'ospedale di Udine.

Le quadre di soccorso e soccorritori fluviali dei comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone sono stati inviati in supporto al personale di Udine e Gorizia. Sono stati mandati il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili e dal Veneto è giunta la squadra Usar (Urban search and rescue) per la ricerca delle persone disperse sotto le macerie.

"Stanotte è caduta tantissima pioggia, un quantitativo enorme. Purtroppo si, risultano delle persone disperse – ha confermato il sindaco di Cormons Roberto Felcaro -. Adesso ci sono squadre da tutta la regione che stanno operando sul posto”.

Il maltempo ha colpito duramente varie zone del Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione civile aveva diramato allerta gialla, in particolare l'area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti registrati proprio a Cormons dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sei ore. Il fiume Judrio è tracimato, causando allagamenti diffusi. Gli scantinati dell'ospedale di Palmanova risultano sommersi dall'acqua: non ci sono problemi per i pazienti. Disagi anche sulle strade a Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Tanti sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, tra allagamenti, smottamenti, viabilità interrotta e abitazioni isolate. Tra questi, si segnala anche il salvataggio di un anziano rimasto intrappolato nella propria auto, finita in un fossato in zona Cascina Rinaldi.

In aggiornamento.