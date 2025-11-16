Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 novembre: le regioni a rischio

Allerta meteo domani, lunedì 17 novembre, su sei regioni del centro nord per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo della protezione Civile.

Italia ancora alle prese col maltempo anche a inizio settimana a causa di un nuovo fronte perturbato che si avvicina alla Penisola da ovest e che, insieme agli effetti residui della precedente perturbazione, scatenerà ancora piogge e temporali sul nostro paese. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 17 novembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni del centro nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore, infatti, mentre la precedente perturbazione andrà gradualmente esaurendosi ma con precipitazioni ancora intense sul nord est e il versante tirrenico del centro sud, un nuovo impulso perturbato, scatenato da una vasta area depressionaria che si è stabilizzata sull’Atlantico, si avvicinerà da ovest verso est portando un ulteriore peggioramento del tempo. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 17 novembre, una allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 17 novembre:

Meteo, le previsioni per domani 17 novembre

Per domani, lunedì 17 novembre, le previsioni meteo indicano al nord cielo nuvoloso con possibili piogge e temporali sparsi, in particolare sul nord est, ma con una temporanea attenuazione dei fenomeni sui settori occidentali al mattino. Al centro invece temporali attesi su alta Toscana, Umbria, Lazio e zone interne delle Marche. Piogge sparse anche sulla Sardegna. Al sud infine precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, al mattino sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in estensione dal tardo pomeriggio anche al Molise e ai settori centrali e settentrionali della Puglia.