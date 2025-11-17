Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi

Dopo i danni da maltempo a Genova e in Liguria, oggi è ancora allerta gialla. Il Comune di Genova ha deciso in via precauzionale di tenere chiusi per la giornata di lunedì 17 novembre parchi, giardini e cimiteri.

Ancora danni da maltempo a Genova e in Liguria dopo la pesante ondata di maltempo che ha colpito tutta la regione nel weekend e che farà sentire i suoi effetti anche oggi anche se l‘allerta meteo arancione è passata e vige per la giornata un’allerta gialla. Nella notte infatti un muro è crollato improvvisamente sotto il peso dell’acqua nel quartiere di Marassi, in salita Dell'Orso, costringendo le autorità a chiudere il tratto di strada.

Fortunatamente visto l’orario in quel momento non passava nessuno ma il crollo del muro ha invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per accertare che nessuno fosse coinvolto e per mettere in sicurezza la zona. Sul posto chiamati anche i tecnici di Ireti per la possibile fuga di gas da una tubatura. Il crollo è solo l’ultimo dei danni causati dal maltempo in Liguria dove ieri sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuco tra allagamenti diffusi, frane e alberi abbattuti.

Sempre nella serata di domenica, uno smottamento nel Comune di Bogliasco ha causato il crollo di un muro di contenimento che è nel giardino dell'abitazione sottostante. costringendo ad evacuare alcune abitazione in via precauzionale. Anche a Rapallo un masso che si è staccato dalla montagna è caduto in strada colpendo due auto parcheggiate ai bordi della carreggiata fortunatamente senza coinvolgere persone. Anche nello Spezzino alcuni smottamenti hanno costretto ad evacuare alcune persone dalle proprie abitazioni a Calice al Cornoviglio.

Leggi anche Maltempo, domani allerta meteo gialla per temporali in Liguria

La situazione meteo dovrebbe migliorare questa mattina prima di un nuovo peggioramento. La Protezione civile ha valutato per oggi una nuova allerta meteo gialla suoi Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro e Bacini Liguri Marittimi di Levante ma il Comune di Genova ha deciso in via precauzionale di tenere chiusi per la giornata di lunedì 17 novembre parchi, giardini e cimiteri. Nelle prossime ore tutti i tecnici saranno impegnati a valutare la sicurezza di alberi e costoni, interessati ieri da piogge e movimenti franosi che potrebbero avere effetti anche oggi.