Allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse per maltempo: ancora nubifragi e temporali per il ciclone Harry

Prosegue l'allerta meteo sull'Italia a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il Paese. Il ciclone Harry sta flagellando il Sud e le Isole maggiori e anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è allerta meteo rossa della Protezione Civile su Sardegna, Calabria e Sicilia. Molte scuole restano chiuse a causa del maltempo. Schifani: "Massima attenzione nelle prossime ore". Centinaia gli evacuati per forti venti, piogge e mareggiate.
In Sicilia violente mareggiate: danne e allagamenti nel Catanese
Tutta la Sicilia nelle scorse ore è stata colpita con violenza dalla tempesta Harry. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri del Catanese. Si sono registrati danni al Pontile di Santa Maria Maggiore a Milazzo e allagamenti a Riposto. Nella giornata di oggi è prevista un'attenuazione del vento, delle precipitazioni e delle mareggiate.
Messina, Santa Teresa di Riva senza acqua né luce: "Sembra bollettino di guerra"
Paese senza acqua potabile ed energia elettrica a Santa Teresa di Riva (Messina) a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Il sindaco Danilo Lo Giudice, in un aggiornamento diffuso alle 6.30, parla di una situazione che "sembra un bollettino di guerra". I disservizi non sono dovuti a semplici guasti ma sono conseguenze dirette dell'evento meteo avverso. Gravi danni si registrano in particolare sul lungomare. L'amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.
Ancora piogge, mareggiate e venti di burrasca forte sulle regioni meridionali tanto che la Protezione civile per oggi, mercoledì 21 gennaio, ha diramato una allerta rossa e arancione in Sardegna, Sicilia e Calabria oltre a una allerta meteo gialla in 5 regioni. Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali. Sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di Scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte. Oggi sarà allerta rossa sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta arancione su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria. Qui l'elenco delle regioni a rischio.
