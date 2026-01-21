Allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse per maltempo: ancora nubifragi e temporali per il ciclone Harry

Ancora piogge, mareggiate e venti di burrasca forte sulle regioni meridionali tanto che la Protezione civile per oggi, mercoledì 21 gennaio, ha diramato una allerta rossa e arancione in Sardegna, Sicilia e Calabria oltre a una allerta meteo gialla in 5 regioni. Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali. Sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di Scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte. Oggi sarà allerta rossa sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta arancione su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria. Qui l'elenco delle regioni a rischio.