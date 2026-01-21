Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio: l’elenco dei comuni interessati

L'ondata di maltempo, portata dal ciclone Harry, continua ad abbattersi sull'Italia meridionale e le Isole maggiori. Dopo i disagi dei giorni scorsi, anche per domani, giovedì 22 gennaio, sono previste piogge e forti raffiche di vento. Le previsioni meteo – anche se il peggio sembra essere passato – stanno così spingendo alcuni Comuni a tenere chiuse le scuole di ordine e grado per motivi di sicurezza. Tra le regioni più colpite, ancora la Sicilia, dove anche oggi c'è allerta rossa.

Si ricordi che l'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. I giorni persi per maltempo – in alcuni comuni domani saranno chiuse per il quarto giorno consecutivo – non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani in Sicilia: l'elenco in aggiornamento

Scuole chiuse domani, giovedì 22 gennaio, a Letojanni e a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una forte mareggiata ha letteralmente sventrato il Lungomare. Mentre in provincia di Catania lo stop alle lezioni per domani è stato già deciso ad Adrano.

A Catania città la situazione è in evoluzione: il sindaco, Enrico Tarantino, ha spiegato che la scelta sulle lezioni di domani dipenderà da una ricognizione tecnica nei singoli istituti per capire la gravità dei danni dei temporali di questi giorni: "Dobbiamo prima completare una ricognizione accurata. Solo dopo valuteremo se sospendere le attività didattiche domani, in modo da avere il tempo necessario per verificare le condizioni degli edifici", ha fatto sapere.

In aggiornamento.