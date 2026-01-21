Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 gennaio 2026: le regioni a rischio

L’ondata di maltempo al Centro-Sud sta lentamente esaurendo i suoi effetti. Per giovedì 22 gennaio la Protezione Civile segnala allerta arancione in alcune zone della Sardegna e allerta gialla in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Previste piogge sparse, vento e mari mossi.

L'intensa ondata di maltempo che sta interessando il Centro e il Sud Italia, con piogge abbondanti, vento forte e mare agitato, sta pian piano esaurendo i suoi effetti. La Protezione Civile ha diffuso le allerte meteo per giovedì 22 gennaio 2026: la situazione più grave riguarda alcune zone della Sardegna, con allerta arancione per rischio idraulico, mentre altre aree della Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia l'allerta sarà gialla.

La tempesta mediterranea Harry ha raggiunto il suo picco nella notte, colpendo con particolare intensità Sardegna meridionale e sud-orientale, Sicilia orientale e Calabria ionica. Giulio Betti, climatologo del CNR, a Fanpage.it sottolinea: “Parliamo di un evento assolutamente eccezionale per intensità e persistenza, soprattutto per mareggiate e precipitazioni”.

Il ciclone, ora in lento indebolimento verso i Balcani, lascia un graduale miglioramento al Sud, con attenuazione di vento e moto ondoso, anche se sul basso Tirreno e in Puglia permangono piogge isolate. Nel pomeriggio e in serata l’avanzata della perturbazione n.8 porterà nuove precipitazioni su Sardegna e temporaneamente su Sicilia e Centro-Nord.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Per domani, 22 gennaio, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerte meteo nel consueto bollettino giornaliero:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Campidano

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne Sardegna: Campidano Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 22 gennaio

Le previsioni meteo di domani, giovedì 22 gennaio, ci dicono che il cielo risulterà nuvoloso su regioni adriatiche, nella Val Padana centro-orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, con qualche pioggia sparsa in Puglia e sul basso Tirreno. Le nubi tenderanno a intensificarsi all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, dove le precipitazioni interesseranno inizialmente la parte occidentale dell’isola, estendendosi verso sera anche al Ponente ligure. Nel resto del Paese si assisterà a maggiori schiarite, seppur con velature variabili durante la giornata.

Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento; localmente sottozero nelle pianure del Nord al mattino, mentre le massime saranno in linea con le medie stagionali. I venti soffieranno in rinforzo dai quadranti meridionali in Sardegna, risultando per lo più deboli altrove. Mari ancora mossi o molto mossi il medio-basso Adriatico, l’Ionio e i bacini attorno alle isole, mentre rimarranno poco mossi i restanti mari.