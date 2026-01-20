Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 gennaio: le regioni a rischio

A causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione e gialla su Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il ciclone mediterraneo Harry che ha causato un'intensa ondata di maltempo nelle regioni del sud Italia continuerà a interessare il nostro Paese. Nella giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la perturbazione insisterà ancora sulla Penisola, soprattutto al meridione e sulle Isole, pur mostrando segnali di parziale attenuazione.

La giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse sulle regioni meridionali e insulari, con precipitazioni in estensione anche ai settori centrali adriatici. Persistono venti di burrasca al Sud e sulle Isole, mentre le temperature si manterranno su valori in linea con le medie stagionali, senza un vero afflusso di aria fredda.

Con il progressivo spostamento del sistema verso est, tra domani e giovedì è atteso un miglioramento, accompagnato da un indebolimento dei venti. Si tratterà però di una pausa temporanea: già da venerdì 23 una nuova perturbazione potrebbe riportare condizioni di maltempo, questa volta concentrate soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna. Le attuali proiezioni indicano infine un fine settimana in parte instabile, con fasi perturbate su gran parte del Paese.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo; diversi comuni hanno anche ordinato la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza.

Elevata criticità per rischio idraulico / Allerta rossa:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Gallura

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Meteo, le previsioni per domani 21 gennaio

Quella di domani, mercoledì 21 gennaio, sarà una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, mentre il resto della Penisola resta sotto una copertura nuvolosa più compatta. Piogge sparse interessano il Molise, le regioni meridionali e le Isole, con fenomeni in genere deboli ma localmente insistenti. Qualche precipitazione isolata è segnalata anche sulle Marche e ancora sul Molise, dove sull’Appennino molisano tornano deboli nevicate oltre i 1000 metri di quota. In serata, i fenomeni tendono ad attenuarsi, con piogge residue tra Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Sul fronte termico, le temperature massime risultano in calo nelle regioni centrali, mentre si registra un lieve rialzo all’estremo Sud, in particolare su Calabria e Sicilia. Attenzione infine al vento: soffieranno raffiche di burrasca sulle regioni meridionali e sulle Isole, con correnti prevalentemente meridionali o di Libeccio sullo Ionio, orientali sul Basso Adriatico, di Grecale sul Basso Tirreno e di Tramontana sulla Sardegna.