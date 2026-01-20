Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per maltempo, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi: le notizie in diretta

Fase di maltempo estremo per l’Italia meridionale e per le nostre Isole Maggiori, la Protezione Civile ha emesso per oggi 20 gennaio 2026 un avviso di allerta meteo rossa e arancione su ampie porzioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Attesi nubifragi e forti venti fino a tempesta sulla Sicilia, in estensione nel corso del giorno a Sardegna e Calabria, e forti mareggiate sulle coste esposte. Attesi venti di tempesta con raffiche al suolo fino a 120-130 Km/h e piogge torrenziali con accumuli tra i 200 e i 400 mm. Sono gli effetti di un ciclone mediterraneo, ribattezzato “Harry”, che insisterà sull'Italia fino a giovedì. L'avvertimento è di limitare gli spostamenti, stare lontano da zone alberate e coste e seguire le istruzioni delle autorità locali in merito a evacuazioni e divieti.