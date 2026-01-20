Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per maltempo, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi: le notizie in diretta

Gli aggiornamenti in diretta sul maltempo in Italia, con le ultime notizie di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Il picco massimo dei fenomeni meteo atteso proprio oggi e la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per Sicilia, Sardegna e Calabria per l’arrivo del "ciclone Harry" e centinaia di comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Alcune centinaia di persone sono state evacuate dalle zone costiere ritenute più a rischio. Registrate già onde alte 8metri a Mazara del Vallo e oltre 5 metri a Catania. Interrotti collegamenti via mare su Sardegna e isole siciliane. In generale previsti venti fino a tempesta sulla Sicilia in estensione a Sardegna e Calabria e forti mareggiate sulle coste esposte. Ritrovati due pastori dispersi in Ogliastra. L’appello delle autorità è di evitare spostamenti non necessari e rispettare i divieti.
Esondato il fiume Agrò nel Messinese
Il fiume Agrò è esondato a Sant'Alessio Siculo, in provincia di Messina, a causa dell'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito la Sicilia. Il fiume è straripato e l'acqua ha invaso un tratto della Statale 114, ‘Orientale Sicula'. Dal chilometro 35,500 al chilometro 35,400, a Sant'Alessio Siculo la statale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire "il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile"
A Ragusa raddoppiate le squadre dei Vigili del Fuoco
A Ragusa raddoppiate le squadre dei Vigili del Fuoco per far fronte a danni e disagi causati dal Ciclone Harry in Sicilia. Il provvedimento, fanno sapere dal Comando provinciale, si è reso necessario in quanto dalla mattinata di lunedì si sono verificati intensi fenomeni di forte vento e pioggia. Tutte le squadre operative sono state impegnate nelle ultime 24 ore con circa 80 interventi che hanno interessato soprattutto coperture, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi. Per il persistere delle avverse condizioni meteo, il Comando dei vigili del fuoco mantiene il raddoppio delle squadre operative fino a cessata emergenza.
Si are voragine sul lungomare a Messina: intensa mareggiata in corso
Una grossa voragine si è aperta sul lungomare di Messina zona Barracca dopo le pesanti piogge delle scorse ore. Il maltempo ha colpito in particolare la zona Sud di Messina e i comuni della zona Ionica della provincia, dove il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, segnala l'apertura nel manto stradale di una voragine nel lungomare. "Non transitate sul lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via sparagonà in senso unico a scendere. La passerella sul torrente agrò è chiusa. Si è aperta una voragine nel lungomare zona barracca che stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio. La mareggiata é tutt’ora in corso e non accenna a diminuire" ha fatto sapere il primo cittadino nella mattinata di oggi
Decine interventi ed evacuazioni nel Siracusano
Sono stati più di 70 gli interventi di soccorso per maltempo effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Le operazioni si sono intensificate soprattutto durante la notte, con numerose chiamate arrivate dai comuni di Siracusa, Augusta e Priolo Gargallo. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e pali, il distacco di cavi elettrici e la presenza di strutture pericolanti sulla sede stradale, con conseguenti disagi alla viabilità' e interruzioni della fornitura elettrica in diverse zone. Per l'intero territorio provinciale la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa. Situazione critica anche lungo la costa: a Pachino il sindaco ha disposto in via precauzionale lo sgombero totale del borgo marinaro di Marzamemi. Le famiglie evacuate sono state ospitate in strutture comunali o nelle case dei parenti. Il dispositivo di soccorso resta operativo e il monitoraggio prosegue in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.
In Calabria si apre voragine sulla provinciale a Bivongi
Una voragine si è aperta sulla strada provinciale che collega Bivongi a Monasterace, nella città metropolitana di Reggio Calabria, a causa delle piogge intense che hanno fatto cedere una parte del manto stradale. Chiusa la SP95 in località "Acqua Calda", il percorso alternativo obbligatorio è attraverso Stilo lungo la SP9. Il comune ha invitato i cittadini alla massima prudenza e chiesto di limitare il più possibile gli spostamenti in auto. Problemi anche nel catanzarese. Ha ceduto un tratto di strada provinciale 57 tra Borgia e Squillace.
Rischio esondazione nel Nuorese: “Tenersi lontano dal fiume Cedrino”
Rischio esondazione nel Nuorese a causa del fiume Cedrino. Il sindaco Franco Solinas ha lanciato un avviso urgente ai concittadini. "Nella notte gli scarichi in fiume sono aumentati in modo rilevante. Nei punti più critici e bassi sta iniziando a esondare . Stiamo predisponendo cancelli, la chiusura di strade e verificando la situazione nella foce. Invitiamo tutti a non sostare lungo il fiume e a tenersi lontani dalle strade a rischio" spiega il primo cittadino del centro in Ogliastra.
In Sicilia oltre 200 evacuati per allerta meteo
Oltre 200 evacuati in Sicilia per allerta meteo. A Messina, nella frazione di Giampilieri Marina, 32 ospiti di una RSA fronte mare sono stati trasferiti. Situazione analoga nel catanese: ad Acireale il sindaco ha disposto l’allontanamento di 95 residenti tra Capo Mulini e Santa Maria La Scala, mentre a Riposto tre persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Nel siracusano, tra Pachino, Marzamemi e contrada Granelli, si registrano circa 60 allontanamenti volontari. Allerta massima sulla fascia ionica etnea e sulla Sicilia orientale dove vige allerta rossa. Oltre 200 comuni hanno già attivato i COC (Centri Operativi Comunali) e mobilitati circa 1.000 volontari e 5.000 unità tra Vigili del Fuoco, Forestale e personale comunale. L’appello delle autorità è di evitare spostamenti non necessari e rispettare i divieti nelle zone a rischi.
Onde altre 8 metri a Mazara del Vallo: interrotti collegamenti via mare su Sardegna e isole siciliane
Registrate onde oltre 8metri, a Mazara del Vallo oltre 8metri e oltre 5 metri Catania. Lo rende noto la Protezione civile spiegando che sono previste per tuta la giornata di oggi precipitazioni intense, venti di burrasca e mare grosso. Attivi i centri di coordinamento soccorsi in prefetture e centri operativi comunali per gestire evacuazioni preventive, interdizioni stradali e criticità locali. Al momento non segnalate criticità rilevanti ma interrotti collegamenti via mare su Sardegna e isole siciliane.
Ciclone Harry sull’Italia, le previsioni meteo dell’esperto: quanto durerà l’intensa fase di maltempo
"Nelle prossime 24 ore ci saranno situazioni anche molto critiche, sia da un punto di vista dell'accumulo di precipitazioni che dal punto di vista dei venti" lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Simone Abelli faceno il punto sul ciclone Harry e l'intensa fase di maltempo che sta colpendo con violenza il Sud Italia. Attese criticità su Sicilia, Sardegna e Calabria fino a mercoledì 21 gennaio. Un miglioramento è previsto solo dalla seconda metà della settimana. Le previsioni meteo dell’esperto
Oggi allerta meteo rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria: l'avviso della Protezione civile
Fase di maltempo estremo per l’Italia meridionale e per le nostre Isole Maggiori, la Protezione Civile ha emesso per oggi 20 gennaio 2026 un avviso di allerta meteo rossa e arancione su ampie porzioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Attesi nubifragi e forti venti fino a tempesta sulla Sicilia, in estensione nel corso del giorno a Sardegna e Calabria, e forti mareggiate sulle coste esposte. Attesi venti di tempesta con raffiche al suolo fino a 120-130 Km/h e piogge torrenziali con accumuli tra i 200 e i 400 mm. Sono gli effetti di un ciclone mediterraneo, ribattezzato “Harry”, che insisterà sull'Italia fino a giovedì. L'avvertimento è di limitare gli spostamenti, stare lontano da zone alberate e coste e seguire le istruzioni delle autorità locali in merito a evacuazioni e divieti.
Centinaia di scuole chiuse oggi per allerta meteo
Sono centinaia le scuole chiuse oggi per allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Dopo le ordinanze già emesse per la giornata di iri, numerosi sindaci hanno confermato la sospensione delle lezioni e la chiusura delle scuole di ogni ordine grado sul proprio territorio anche per oggi martedì 20 gennaio. Chiusi anche parchi pubblici e annullate tutte le attività all'aperto nei comuni interessati dal maltempo per garantire l’incolumità pubblica. La strategia della prevenzione ha portato a decisioni drastiche per garantire l’incolumità pubblica. Attivi i centri di coordinamento soccorsi in prefetture e centri operativi comunali per gestire evacuazioni preventive, interdizioni stradali e criticità locali. Al momento non segnalate criticità rilevanti, interrotti collegamenti via mare su Sardegna e isole siciliane.