napoli
video suggerito
video suggerito

Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry

Il primo a decidere in tal senso è stato Capua, grosso centro del Casertano. Altre Amministrazioni comunali potrebbero prendere analoga decisione.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Napoli
15 CONDIVISIONI
Immagine

Il maltempo dovuto al forte vento previsto per domani, mercoledì 21 gennaio sta facendo valutare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da vari comuni della Campania, così come sta avvenendo nel resto d'Italia.  Il primo a decidere in tal senso è stato Capua, grosso centro del Casertano, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche attese sul territorio, il cosiddetto "ciclone Harry" depressione extratropicale che si sta dirigendo verso il nostro Paese.

Con l’ordinanza sindacale 4 del 20 gennaio 2026, firmata dal sindaco Adolfo Villani, è stata dichiarata la sospensione della didattica, e, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia presenti nel territorio comunale. Il provvedimento include anche la sospensione di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica prevista all'interno degli edifici scolastici. La previsione è di  forti raffiche di vento, con velocità massime previste fino a 75 km/h. Altre Amministrazioni comunali potrebbero prendere analoga decisione.

Attualità
Campania
Caserta
15 CONDIVISIONI
Immagine
"La Preside", il sindaco di Bacoli su Caivano: "Fin quando ci mostreranno come l'inferno?"
Il sindaco di Caivano: "Racconta una città che non c'è, non fa bene alla comunità"
Si parla di Caivano ma è girata a San Giovanni a Teduccio: l'ironia dei napoletani
Chi è Eugenia Carfora, la preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola
Dove è stata girata la serie in onda su Rai Uno
La verità di Giusy Giugliano, la bidella licenziata e arrestata per stalking alla preside di Caivano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views