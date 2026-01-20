Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry

Il maltempo dovuto al forte vento previsto per domani, mercoledì 21 gennaio sta facendo valutare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da vari comuni della Campania, così come sta avvenendo nel resto d'Italia. Il primo a decidere in tal senso è stato Capua, grosso centro del Casertano, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche attese sul territorio, il cosiddetto "ciclone Harry" depressione extratropicale che si sta dirigendo verso il nostro Paese.

Con l’ordinanza sindacale 4 del 20 gennaio 2026, firmata dal sindaco Adolfo Villani, è stata dichiarata la sospensione della didattica, e, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia presenti nel territorio comunale. Il provvedimento include anche la sospensione di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica prevista all'interno degli edifici scolastici. La previsione è di forti raffiche di vento, con velocità massime previste fino a 75 km/h. Altre Amministrazioni comunali potrebbero prendere analoga decisione.