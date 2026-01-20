Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessati

Attualità
L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani, mercoledì 21 gennaio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Sicilia dove c’è allerta meteo rossa.
A cura di Ida Artiaco
Il maltempo non accenna a lasciare l'Italia meridionale. Anche per domani, mercoledì 21 gennaio, sono previsti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento. Per questo, in attesa che la Protezione civile dirami i suoi avvisi di allerta, alcuni comuni hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado anche domani per motivi di sicurezza. Le regioni più colpite sono ancora una volta Calabria e Sicilia, oggi in allerta rossa, complice il passaggio del "ciclone Harry".

Si ricordi che l'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 21 gennaio in Calabria: l'elenco in aggiornamento

Prosegue l'ondata di maltempo in Calabria, dopo che già nelle ultime ore le forti piogge e il vento avevano dato vita a mareggiate che hanno costretto all'evacuazione di intere cittadine. E per domani la situazione non sembra al momento migliorare. Per questo, alcuni sindaci stanno già firmando ordinanze di chiusura delle scuole. È il caso di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), dove il sindaco ha disposto "con Ordinanza n. 06/2026, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026, a causa dell’Allerta Meteo ROSSA legata al ciclone denominato Harry", si legge sui canali social del comune.

Scuole chiuse domani, 21 gennai, anche a Catanzaro, Palermiti, Maida e Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro), e a Oriolo (Cosenza). Sempre in provincia di Reggio Calabria scuole chiuse a Reggio, Agnana, Benestare, Marina di Gioisa Jonica, Bova Marina, Polistena, Caulonia e Samo. E ancora a San Nicola Dell’Alto, Nocera Terinese, Villa San Giovanni, Melicucco, Petronà, Marcellinara, San Nicola da Crissa, Brognaturo, Cirò, San Nicola da Crissa e Crotone.

Scuole chiuse in Sicilia: stop alle lezioni anche a Catania e Siracusa domani

Per quanto riguarda la Sicilia, l'elenco dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole domani, 21 gennaio, si allunga minuto dopo minuto. Stop alle lezioni mercoledì a Siracusa e in provincia a Portopalo di Capo Passero, Avola e Melilli, a Fiumedinisi (Messina), a Catania, Castiglione di Sicilia, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Scordia, Acireale, Biancavilla (Catania).

In aggiornamento

1 CONDIVISIONI
