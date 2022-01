I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022: estrazione in diretta

I numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 – 2022 estratti questa sera, giovedì 6 gennaio, durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, condotta da Amadeus su Rai Uno a partire dalle 20.30. Primo premio da 5 milioni di euro, a seguire i quattro premi di categoria inferiore. Oltre alle vincite più importanti, verranno estratti anche i premi di seconda categoria e i premi "di consolazione" della terza categoria. È possibile verificare se il proprio biglietto è vincente sul sito della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2022, l'estrazione dei biglietti vincenti per la prima, seconda e terza categoria

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i primi cinque biglietti estratti per la prima categoria, che vengono abbinati durante la trasmissione I Soliti Ignoti a cinque personaggi dello spettacolo. Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla serata, da Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Uno di loro sarà il concorrente della serata, che si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza). Alla fine del gioco, entrerà nel vivo l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, che saranno abbinati a 5 vip i quali parteciperanno al gioco "Gli Insoliti noti". Il loro piazzamento nel gioco determinerà la classifica dei biglietti vincenti e il fortunato vincitore del primo premio da 5 milioni.

Quest'anno sono stati venduti circa 6,5 milioni di biglietti, in aumento rispetto allo scorso anno, quando ne furono emessi 4 milioni con un calo delle vendite del 31,3%.

I codici vincenti e il relativo importo vengono comunicati in diretta il 6 gennaio 2021, all’interno della trasmissione "Soliti Ignoti – Il ritorno", riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pubblicati sui quotidiani, tra cui Fanpage.it. Per verificare se il biglietto in proprio possesso è uno dei vincenti, bisogna controllare il numero di serie del biglietto che si trova anche nel promemoria di gioco. Non è più possibile acquistare i biglietti, come comunicato sul sito di Sisal.

Come riscuotere le vincite

Ci sono sei mesi di tempo per riscuotere i premi della Lotteria Italia, che possono essere richiesti entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione di oggi 6 gennaio. I vincitori devono conservare il biglietto vincente e recarsi agli Uffici Premi delle Lotterie Nazionali.