Seconda categoria Lotteria Italia 2022, i 10 biglietti vincenti: premio di 100mila euro Estratti i numeri vincenti dei biglietti che vincono il premio di seconda categoria per la Lotteria Italia, con estrazione in diretta su Rai1. Sono 10 vincitori con un premio di 100mila euro per la seconda categoria. L’elenco completo.

A cura di Susanna Picone

L'estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2022 ha premiato 10 vincitori con un premio di 100mila euro per la seconda categoria. Il comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro per la Lotteria Italia di quest'anno.

Ecco l'elenco diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: per ogni biglietto è possibile leggere il numero di serie e il Comune in cui è stato venduto, in attesa di conoscere anche i premi di entità inferiore (i cosiddetti "premi di consolazione").

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, come riporta agipronews del valore di 100mila euro ciascuno. Sono i seguenti:

P 038135 ROMA RM

B 000019 ROMA RM

F 314613 ROMA RM

F 211673 VELLETRI RM

N 234317 TARANTO TA

Q 323494 FAICCHIO BN

D 469659 COMMESSAGGIO MN

S 267678 POMEZIA RM

C 144953 L AQUILA AQ

A 300460 FORMICOLA CE