Seconda categoria Lotteria Italia 2023-2024, i 15 biglietti vincenti: premi da 100mila euro L'elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023-2024, estratti durante la trasmissione Rai "Affari tuoi". Sono 15 vincitori con un premio di 100mila euro per la seconda categoria: ecco le serie vincenti e dove sono stati venduti i biglietti fortunati.

Il 6 gennaio 2024 sono stati estratti anche tutti i biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia, durante la trasmissione Rai "Affari Tuoi", condotta da Amadeus. La fortuna ha sorriso a 15 vincitori, con un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria. Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti e dove sono stati venduti, diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ogni biglietto è possibile consultare il numero di serie e il Comune in cui è stato acquistato, in attesa di conoscere anche i premi di consolazione dell'edizione 2023-2024 della Lotteria Italia.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 50mila euro. Di seguito l'elenco completo:

P 192527 a Quartu Sant'Elena (Ca);

M 245885 a Pietrasanta (Lu);

F 131600 a Polesine Zibello (Pr);

F 214883 a Trieste;

D 393404 a Caldaro sulla strada del vino (Bz);

I 466701 a Civitella Valdichiana (Ar);

I 257605 a Napoli;

I 063968 a Piacenza;

N 200785 a Eboli (Sa);

L 207346 a Ottaviano (Na);

C 071644 a Catania;

M 404056 a Roma;

P 244070 a Figline e Incisa Valdarno (Fi);

M 462363 a Roma;

L 327933 a Salaconsilina (Sa).