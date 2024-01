Come riscuotere i premi della Lotteria Italia 2023-2024 e dove verificare i biglietti vincenti I proprietari dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-2024 avranno sei mesi di tempo per riscuotere la vincita in denaro: ecco come fare. Stasera l’estrazione fortunata durante la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Manca poco all'estrazione della Lotteria Italia 2023-2024. A breve si conosceranno i biglietti fortunati che verranno estratti nel corso della trasmissione "Affari tuoi" condotta da Amadeus in onda questa sera, sabato 6 gennaio, su Rai 1.

Coloro che hanno vinto i premi, a cominciare dal primo dal valore di 5 milioni di euro, avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti per riscuotere la vincita: è la "data di scadenza" della Lotteria Italia 2023.

I vincitori, ricorda Agipronews, hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

Si ricordi che è possibile utilizzare lo strumento di verifica vincite della Lotteria Italia, consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure l'app My Lotteries per scoprire se il proprio biglietto è uno di quelli estratti.

Bisogna fare molta attenzione alla riscossione delle vincite. Nella storia della Lotteria, infatti, non sono mancati gli "smemorati", che, pur in possesso di un tagliando vincente, non hanno riscosso la somma in denaro. Negli ultimi vent’anni, dal 2002 in poi, riporta Agipronews, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio.

Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L’ultimo episodio milionario, invece, risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. L’abitudine a non controllare a dovere il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nell’edizione 2022 della Lotteria, l’ultima in ordine di tempo: lo scorso anno, la somma totale dei premi non riscossi è stata pari a 618mila euro, 458mila sull’estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri.