Lotteria Italia 2023-2024, i 5 biglietti vincenti di prima categoria: vinti 5 milioni di euro a Milano Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria alla Lotteria Italia 2023-2024: i numeri e i codici dei biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro estratto la sera del 6 gennaio 2023 durante la trasmissione RAI "Affari tuoi". Ecco dove sono stati venduti e a quanto ammontano i premi di prima categoria.

Il primo premio da 5 milioni di euro per la Lotteria Italia 2023-2024 è stato vinto a Milano. Vinto a Campagna (Salerno) il secondo premio da 2,5 milioni di euro. La Lotteria Italia, come di consueto, prevede anche altri premi di prima, seconda e terza categoria. L'estrazione dei biglietti vincenti è stata effettuata questa sera in diretta su Rai 1, durante la trasmissione "Affari Tuoi", condotta da Amadeus.

Questa sera sono stati estratti anche 15 biglietti vincenti per i premi di seconda categoria, da 50mila euro e 180 premi di "consolazione" per la terza categoria, da 20mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti di prima categoria con i relativi premi:

5 milioni di euro per il biglietto F 306831 , venduto a Milano;

2,5 milioni di euro per il biglietto M 382938 , venduto a Campagna (Salerno);

2 milioni di euro per il biglietto I 191375, venduto a Albuzzano (Pavia);

1,5 milioni di euro per il biglietto C 410438, venduto a Roncadelle (Brescia);

1 milione di euro per il biglietto N 454262; venduto a Monte Colombo-Montescudo (Rimini).

Lotteria Italia 2023-2024, il primo premio da 5 milioni vinto a Milano

Quest'anno il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato vinto a Milano, simboleggiato dal Corno rosso. Il secondo premio con simbolo la Coccinella è stato venduto a Campagna (Salerno), e vale 2,5 milioni di euro euro. Il terzo premio da 2 milioni di euro, associato al Gufo invece, è stato venduto a Albuzzano (Pavia). Il quarto premio da 1,5 milioni di euro, abbinato al simbolo di quadrifoglio è stato vinto a Roncadelle (Brescia), e infine l'ultimo premio di prima categoria è andato a Monte Colombo-Montescudo (Rimini): in palio 1 milioni di euro associato al simbolo del ferro di cavallo.